Cartel del Festival Híbridos, que se celebrará en León los días 26, 27 y 28 de noviembre. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Festival Híbridos celebrará su décimo aniversario con una edición que se desarrollará los días 26, 27 y 28 de noviembre en León articulada en torno a la brujería y cómo ha sido tratada por la literatura fantástica, el cine y la cultura en general.

En concreto, se han programado charlas, ponencias y encuentros que analizarán esta cuestión en la literatura fantástica, el cine y la cultura desde el papel negativo de la bruja y su satanización y persecución sistemática por la Inquisición hasta la moderna reivindicación feminista de la brujería como modelo de emancipación y liberación sexual.

Así lo ha explicado el director de Híbridos, Vicente Muñoz, que se ha reunido este martes con la concejala de Acción y Promoción Cultural, Elena Aguado, para ultimar los detalles de la celebración de estas jornadas que cuentan con el apoyo y colaboración del Ayuntamiento de León. Todas las actividades se celebrarán en la Fundación Vela Zanetti, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Vicente Muñoz ha incidido en la relevancia del tema de la brujería, elegido eje central de esta edición: "La figura de la bruja, entre la realidad y la leyenda, sigue siendo de importancia fundamental para entender el actual milenio de la mujer y cómo está influyendo la brujería como religión (la wicca), como tema de ficción y como motivo de estudio histórico en las representaciones, las narrativas y las políticas del imaginario femenino en nuestra sociedad y cultura actuales".

Durante los días 26, 27 y 28 de noviembre se celebrarán las charlas, ponencias y encuentros con autoras expertas en el tema, con especial relevancia de las voces femeninas y la participación de algunas de las escritoras, cineastas y especialistas españolas en el género más importantes y reconocidas.

En la presente edición la sección Maestros del Terror se dedicará al escritor británico Algernon Blackwood (1869-1951), autor de la novela corta Antiguas brujerías y creador del investigador ocultista John Silence, y a Emily Brontë (1818-1848), autora de Cumbres borrascosas, de la que se estrenó recientemente una nueva versión cinematográfica, figura femenina esencial de la literatura universal junto a sus hermanas.