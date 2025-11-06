El Festival Internacional de Cine FICCI-ON de Ciudad Rodrigo (Salamanca) arranca mañana con 41 proyecciones de 14 países

SALAMANCA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Fernando Arrabal de la localidad salmantina de Ciudad-Rodrigi levantará este viernes, 7 de noviembre, el telón de la decimocuarta edición del Festival Internacional de Cine de Ciudad Rodrigo, FICCI-ON, que se prolongará hasta el próximo día 15 de noviembre con un total de 41 producciones de 14 países repartidas entre Europa, Sudamérica y Asia.

La gala inaugural contará con la intervención de Marcos Iglesias Caridad, alcalde de Ciudad Rodrigo, y Pablo Moreno, director del Festival, y ofrecerá la actuación en directo de la 'Barahona Big Band', así como la primera proyección de la sección oficial, que marcará el inicio de nueve días dedicados al séptimo arte.

En la sesión de apertura se proyectarán títulos reconocidos en el circuito internacional de festivales y firmados por algunos de los nombres más destacados del panorama actual del cortometraje español: '893Km', de Rubén Guindo, una sobrecogedora reflexión sobre la violencia hacia las mujeres; y 'Escribiendo', de Pablo Olewski, que aborda en clave de comedia las tensiones y absurdos del entorno laboral.

El alicantino Javier Marco, ganador del Goya al mejor cortometraje en 2021 por 'A la cara', presentará 'Insalvable', una historia que combina humor y drama con la sutileza habitual en su filmografía. Junto a ella, se proyectarán 'La reina de los idiotas', de J.K. Álvarez, una comedia social que ironiza sobre el universo influencer, y 'París 70', de Dani Feixas, una emotiva historia de amor y memoria.

Durante la semana, el festival trasladará sus proyecciones al Cine Juventud, donde se sucederán más de cuarenta sesiones de cortos, documentales y largometrajes procedentes de tres continentes.

La jornada inaugural del sábado 8 arrancará a las 17:30 horas con siete títulos: Diari d'un operador cinematografic (Daniel Seguí Florit), Adelaide (Farhad Gharibi), Daisy (Aditi Dixit, Joffrey Atienza Zamora y Shecid Domínguez Aguilera), Nika, el calderón tropical (José Hernández), Tigre (María Victoria Sánchez Lara), El niño que engañó a la muerte (Pipou Phuong Nguyen) y The Premiere (Toma Waszarow), explorando memoria, naturaleza, mitología y amor al cine; a las 20:00 horas se proyectará el largometraje Never Alone (Klaus Härö).

El domingo 9 el foco estará en el cine de largometraje con Pacto da Viola (Guilherme Bacalhao) a las 17:30 horas y Te protegerán mis alas (Antonio Cuadri) a las 20:00 horas, dos obras que abordarán la generosidad, la esperanza y los conflictos familiares.

El lunes 10 se retoman las proyecciones de la sección oficial con siete piezas, de formato cortometraje y documental: Canillitas (Raúl de la Fuente Calle), Yo, Mi, Me, Conmigo (Alicia Van Assche), Carta a un suicida (Xana del Mar López García y Miguel Solís González), El reemplazo (Alberto Ortega), Patrimonio (Aitor Abio), Global Snow (Parsa Dehghanian) y Gizaki (Xanti Rodríguez), que abordarán trabajo infantil, vida rural, desempleo y juventud, en la sesión de las 20:00 horas.

El martes 11 se presentarán seis títulos de la sección oficial a partir de las 20:00 horas: los documentales La mía voz (Ana Aznárez Yera) y La Simienti del'Augua (Iria Sanjurjo Fernández), y los cortos Conflicto con el Conflicto (Rubén Bautista), Al fresco (Ignacio Rodó), Bajo presión (Pedro Solís) y La Valla (Sam Orti, animación stop motion), combinando comedia, drama y crítica social.

El miércoles 12 ofrecerá AER (Josue Vergara & El Claroscuro Films), Revivir el campo (Diego García-Vega), Bajamar (César Ríos Aguilar), Las cucarachas (Ainhoa Aldanondo), Las zapatillas verdes (Kiko Prada) y Sara (Ariana Andrade Castro), con temáticas de derechos humanos, salud y ecología, en la sesión de las 20:00 horas. Todas cintas son proyecciones de la sección oficial.

El jueves 13 destacarán siete cortometrajes de la sección oficial programados a las 20:00 horas: A mí no me ha hecho nada (Ainhoa Alarcón García), Dinosaurioak (Koldo Almandoz), Finish Line (Amin Paeizi), La casa de la abuela (Ashling Ocampo Colvin), La final (Álvaro Parrilla Álvarez, animación), Urban Duo (Hongyu Yue, animación) y La vida de Pau (Pau Colomina).

Finalmente, el viernes 14, la sesión especial de las 19:00 horas (entrada gratuita) reunirá en el Teatro Fernando Arrabal AER (Josue Vergara & El Claroscuro Films), El reemplazo (Alberto Ortega), La Simienti del'Augua (Iria Sanjurjo Fernández), Nika, el calderón tropical (José Hernández), El gran ascenso, (Andrés Herrero San Casto) y Revivir el campo (Diego García-Vega), organizada por la Universidad Politécnica de Madrid con un premio científico dentro del festival.

CIERRE DEL FESTIVAL.

El sábado 15 a las 10:00 horas en el Teatro Fernando Arrabal, se celebrará una mesa redonda que contará con el director Imanol Uribe y en la cual se explorarán los desafíos del futuro en el cine.

La gala de clausura se celebrará el sábado 15 de noviembre a las 20:00 horas en el Teatro Fernando Arrabal (entrada gratuita). Además de la entrega de premios, el público podrá disfrutar de la actuación del grupo 'En3Jazz', que pondrá el broche de oro a la nueva edición del festival con arreglos de bandas sonoras compuestos por el pianista y arreglista del grupo Mario de la Cruz Ortiz.

PROGRAMA EDUCAFICCI-ON

Bajo el sello de EDUCAFICCI-ON, el Festival renueva su apuesta por un programa educativo dirigido a fomentar el conocimiento por el séptimo arte entre el alumnado de los centros educativos de la comarca.