El festival y la UEMC lanzan la segunda edición de 'La Meseta. Laboratorio de desarrollo de cortometrajes'

Archivo - Intengrantes del laboratorio de la pasada edición. - SEMINCI - Archivo

VALLADOLID 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) ha abierto, en colaboración con la Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC), la convocatoria de la segunda edición de La Meseta. Laboratorio de Desarrollo de Cortometrajes, un programa concebido para acompañar a cineastas y productoras en el desarrollo de sus proyectos de cortometraje, que ofrece un espacio de trabajo, asesoramiento y encuentro con profesionales del sector.

La iniciativa seleccionará ocho cortometrajes en desarrollo que participarán en un programa intensivo de formación y mentoría durante la 71 edición del festival, señala la organización a través de un comunicado.

El laboratorio, organizado por Seminci en colaboración con la UEMC y coordinado por Dirdira Lab, se celebrará en Valladolid del 27 al 29 de octubre. Está dirigido a cineastas de toda España con un proyecto de cortometraje en desarrollo. Estos proyectos deberán contar con un equipo de trabajo que incluya al menos a un productor y a un director.

La colaboración se enmarca en la apuesta de la Universidad Europea Miguel de Cervantes por la formación especializada en comunicación y creación audiovisual y por su vinculación con el tejido cultural y creativo de Castilla y León.

Durante tres jornadas, los equipos seleccionados trabajarán de forma intensiva junto a profesionales de reconocido prestigio del cine español en un programa que combina sesiones monográficas y mentorías personalizadas adaptadas a las necesidades de cada proyecto. El objetivo es proporcionar a sus responsables herramientas para reforzar el proceso de desarrollo y afrontar con mayores garantías las siguientes fases de producción. La iniciativa refuerza, además, la colaboración entre Seminci y la UEMC para impulsar la formación especializada y el desarrollo del talento audiovisual emergente.

Las sesiones abordarán aspectos fundamentales del proceso creativo y de producción, desde el desarrollo del guion y la puesta en escena hasta la dirección de fotografía, la elaboración del dosier del proyecto o la preparación de solicitudes de ayudas y vías de financiación.

La coordinación y las mentorías estarán a cargo de Dirdira Lab, con un equipo integrado por Leire Apellaniz, productora y directora; Ion de Sosa, cineasta y director de fotografía; Chema García Ibarra, director y guionista; y Garbiñe Ortega, comisaria, productora y editora, profesionales con una amplia trayectoria en la creación, producción y acompañamiento de proyectos cinematográficos. Dirdira Lab es una iniciativa impulsada por la productora Apellaniz & de Sosa, centrada en la formación y el desarrollo de nuevas formas de creación cinematográfica contemporánea.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 31 de agosto. La resolución se comunicará el 10 de septiembre y los ocho proyectos seleccionados recibirán, además de su participación en el laboratorio, acreditación para asistir a la 71 Semana Internacional de Cine de Valladolid. El programa volverá a convertir Valladolid en un espacio de encuentro entre nuevos creadores y profesionales del sector audiovisual durante la celebración del festival.