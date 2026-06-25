'Fiestas de Verano' de Ávila incluye más de 60 actividades con la música como protagonista junto al concierto de Camela

El teniente de Alcalde y el concejal de Cultura durante la presentación de las actividades de 'Fiestas de Verano'. - AYTO ÁVILA.

ÁVILA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las Fiestas de Verano del Ayuntamiento de Ávila darán este año protagonismo a la música, con el concierto de Camela y más de 60 actividades en una programación que comenzará la próxima semana con la instalación del recinto ferial.

El teniente de alcalde de Turismo y Cultura, Carlos López, y el concejal de Cultura, Ángel Sánchez, han presentado hoy una programación que arrancará el martes 30 de junio con la instalación del recinto ferial en la explanada de la Cubierta Multiusos, mientras que el 2 de julio será el primero de los conciertos, a las 20.30 horas, en el Mercado Chico, con el título 'Recuerdos musicales', con la clarinetista Sara Martín Lastras y el bailarín Javier del Real.

Las 'Fiestas de Verano' se plantean como objetivo llegar a todos los públicos con un programa que contará también con las casetas de las peñas, que abrirán el 9 de julio.

La música, las actividades deportivas y para los más jóvenes llenarán una programación que contará con un importante protagonismo musical, como el 'Ávila Fest Opening', el 9 y 10 de julio; Camela, con Nereida como artista invitada, el 11 de julio, o verbenas en los anexos de la plaza de toros.

Habrá, igualmente, castillos hinchables que recorrerán parques de la ciudad, el tradicional Homenaje a la Tercera Edad y, el 11 de julio, además se celebrará también el 'Orgullo de Ávila', organizado por ArcoÁvila.

Las actividades deportivas contarán con competiciones de Warhammer (11 y 12 de julio), el tradicional Trofeo de Pesca de Veteranos (19 de julio), el Torneo de Ajedrez Relámpago (25 de julio), y no faltará una nueva edición de la Ruta Turístico Cultural Muralla de Ávila, el 4 de julio, organizada por la Asociación Ecuestre Amigos del Caballo.

Entre las actividades culturales se incluyen una nueva edición de la Feria Flamenca, 3 y 4 de julio; el concierto de las Plazas Sinfónicas protagonizado por la Joscyl,el 5 de julio, así como la sexta edición del Festival Internacional de Música, que comenzará el 6 de julio, organizado por la Asociación Filarmonía.

La actividad 'Rondando la Muralla' rendirá homenaje, el 10 de julio, a Rilke, en el centenario de su fallecimiento, y también se podrá asistir a una nueva edición de la 'Muestra de Folklore', el 18 de julio, en el Mercado Chico.

En el marco del Año Sanjuaniego, habrá varias actividades en colaboración con otras entidades como un oratorio poético musical bajo el título 'Los senderos del alma', o el espectáculo 'Llama de amor viva', un viaje musical al corazón del místico fontivereño.

La actividad cultural se completará con conciertos de formaciones internacionales y, en conjunto, permitirá llegar a un amplio público a través de diversos estilos.