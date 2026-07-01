Las Fiestas de Verano de Ávila rendirán homenaje al pop y al rock nacionales con dos noches de conciertos

De izquierda a derecha: Carlos Mayo, de La Rosa Negra; Julio Jiménez, de La Oca; Sara Hernández, de la asociación Ávila Noche; Carlos López, tte de alcalde de Turismo y Cultura; y David Navas, de la asociación Ávila Noche - AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

ÁVILA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las Fiestas de Verano de Ávila rendirán homenaje al pop y rock nacionales con dos noches de conciertos y media docena de artistas.

El teniente de alcalde de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Ávila, Carlos López, junto con Sara Hernández y David Navas, de la Asociación Ávila Noche; Carlos Mayo, de La Rosa Negra, y Julio Jiménez, de La Oca, ha presentado hoy las dos jornadas de conciertos tributo que se van a celebrar los días 17 y 18 de julio en la plaza de toros abulense.

En ambas jornadas, con la apertura de puertas, a las 20.30 horas, comenzará un DJ. El jueves 17 de julio, se rendirá homenaje a Hombres G, con Nassau, a partir de las 22.30 horas, y a El Canto del Loco, con Eres Tonto, a partir de las 23.30 horas. La jornada finalizará de nuevo con música de DJ y puertas abiertas al público a partir de la una de la mañana.

El sábado 18 de julio, el protagonista será el rock. Para ello, tras el DJ que sonará desde las 20.30 horas, se rendirá homenaje a Marea, con La Patera, desde las 21.30 horas, y también a Extremoduro, a partir de las 23.30 horas, con Sopayaso. Al igual que la jornada anterior, a partir de la una de la mañana y con puertas abiertas al público, habrá también DJ.

Las entradas, al precio de 10 euros, se pueden adquirir ya, oline, en mutick.com. También se pueden adquirir, de forma presencial, en Amadeus, Carpe Diem, Castafiore, Delicatessen, La Oca, La Rúa, La Rosa Negra y Samoa. Igualmente, en Librería Letras, en horario de mañana.