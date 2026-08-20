Fin de semana de circo, clown, magia y pasacalles de autos locos en el Teatro de Calle de Soria

La concejal de Turismo, Gloria Gonzalo, presenta el Teatro de Calle de Soria. - EUROPA PRESS

SORIA, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Festival Teatro de Calle traslada entre este viernes y el domingo al centro de la ciudad de Soria una oferta varidada de espectáculos de magia, clown, circo, humor y pasacalles con los 'autos locos'.

La concejal de Turismo, Gloria Gonzalo, ha dado más detalles de esta nueva edición que cuenta con "cuatro propuestas muy diferentes", con compañías de reconocido prestigio.

Gonzalo ha señalado que este festival "sigue la línea política que desde la concejalía mantiene en verano el buen tiempo entre la cultura y la ciudad, sin butacas asignadas ni distancias entre quien actúa y quien mira, un verano que introduce la cultura entre la vida cotidiana", al tiempo que ha reivindicado el espacio público como un lugar para compartir experiencias.

El festival arranca este viernes a las 20.00 horas en Mariano Granados con La Troupe Malabó y el espectáculo 'Eirenê', una actuación que combina circo, teatro físico y humor, con una puesta en escena dinámica que se apoya en el lenguaje visual y el ritmo escénico. Se trata de una actuación con una gran puesta en escena y música en directo con seis artistas que intentan seguir con su vida dentro de un conflicto bélico.

La programación continúa el sábado con 'Cándido', de Landörkia, una propuesta de circo y clown contemporáneo centrada en el juego escénico y la relación con el público, con una estética cuidada y accesible. En forma de teatro, se cuenta la historia de un humilde mozo de pista que trabaja para que el circo salga perfecto y resulta ser un perfecto artista.

El domingo habrá doble sesión. La jornada comenzará con el pasacalles 'Rum Rum Trasto Karts', de Xip Xap, desde las 12.30 horas por el centro de la ciudad, en lo que supone una carrera de coches con un conductor malvado, un científico loco y un comentarista deportivo, donde pasará de todo.

Por la tarde, a las 20.00 horas, llega el turno de 'Gota', con Txema Muñoz, premio Max y Fetén al mejor espectáculo de calle, consistenten en un espectáculo visual de pequeño formato que mezcla magia, manipulación de objetos y teatro gestual, generando una experiencia escénica íntima.