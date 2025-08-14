Finalizadas las obras en la carretera PP-4105 que mejorarán el tráfico industrial de Villamuriel (Palencia)

PALENCIA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Palencia ha concluido las obras de refuerzo del firme en la carretera provincial PP-4105, una vía clave para el tráfico industrial de Villamuriel de Cerrato, tras una inversión de 367.990,40 euros.

El nuevo proyecto ha planteado una intervención integral cuyo objetivo es "mejorar la seguridad y comodidad de la circulación, así como aumentar la durabilidad del pavimento ante el tráfico pesado", tal y como ha destacado la presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén, durante una visita a las obras casi finalizadas.

Los trabajos de mejora en la red viaria provincial han supuesto el refuerzo del firme en la PP-4105, el enlace de la A-67 y la carretera regional A-610. Esta vía es fundamental para el tráfico industrial y logístico, ya que conecta dos autovías y da acceso directo a la factoría de Renault (FASA) en Villamuriel de Cerrato.

Tal y como ha explicado la presidenta, la carretera PP-4105, de 3,135 kilómetros de longitud, había sido objeto de anteriores actuaciones de refuerzo, pero el estado actual de su firme presenta deficiencias que requieren constantes labores de mantenimiento.

Los trabajos han supuesto una intervención completa, la regulación y refuerzo del firme de la calzada y arcenes mediante una capa de mezcla bituminosa en caliente. Además, se ha actuado en la glorieta situada en el punto kilométrico 2,580 y se han realizado labores complementarias como el reperfilado de cunetas, recrecido de paseos con zahorras, fresado puntual de bordes para evitar el aumento de la rasante, y la renovación completa de la señalización horizontal.

Al tratarse de una actuación sobre el trazado ya existente, y dadas las características del firme, no ha sido necesario estudios geotécnicos ni ocupar terrenos adicionales. :