Finalizadas las obras de mejora de la carretera N-234 en Hontoria del Pinar (Burgos) tras invertir 2,96 millones

BURGOS 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha finalizado las obras de mejora de la movilidad, seguridad vial y adecuación a criterios de movilidad sostenible de la carretera N-234 entre los kilómetros 411,7 y 413,2, en la travesía de Hontoria del Pinar, en la provincia de Burgos.

La inversión realizada ha ascendido a 2,96 millones de euros (IVA incluido), financiada con cargo a los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El objetivo de los trabajos ha sido mejorar la seguridad vial, la accesibilidad y la movilidad activa y sostenible en la travesía, detalla el Ministerio a través de un comunicado.