La firma de hipotecas en CyL crece un 6% en julio

VALLADOLID 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El número de hipotecas constituidas sobre viviendas en Castilla y León ha crecido un seis por ciento en julio respecto al mismo mes del año anterior (frente a una bajada del 3,49 por ciento a nivel nacional), hasta sumar un total de 2.017 operaciones, aunque se ralentiza, con 0,8 puntos menos que la tasa interanual registrada el mes anterior, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En Castilla y León se prestaron 256,2 millones de euros para la constitución de hipotecas sobre viviendas en julio, un 14,73 por ciento más del capital prestado que hace un año. Comparado con el mes anterior, el capital prestado para constituir hipotecas subió un 10,4 por ciento

Atendiendo al total de fincas, se constituyeron un total de 2.641 hipotecas en la Comunidad, con un desembolso de capital de 349,26 millones de euros. De ellas, 44 fueron sobre fincas rústicas y 2.597 sobre urbanas.

De las 2.597 hipotecas constituidas sobre fincas urbanas en julio en Castilla y León, 2.017 fueron sobre viviendas; 19 en solares y 561 en otro tipo.

El número de operaciones que cambiaron de entidad (subrogaciones al acreedor) fue de 40 y en 50 hipotecas cambió el titular del bien hipotecado (subrogaciones al deudor). De las 455 hipotecas con cambios en sus condiciones, 365 fueron por novación.

Por contra, se cancelaron 2.549 préstamos sobre fincas en Castilla y León. De ellas 1.836 correspondieron a viviendas, 74 a fincas rústicas, 567 a urbanas y 72 sobre solares.

DATOS POR CCAA

Por comunidades autónomas, donde se comportó mejor el mercado de las hipotecas en comparación con el año anterior fue en Baleares (+8,59 por ciento), Asturias (+8,06 por ciento) y Galicia (+7,11 por ciento), mientras que las comunidades que marcaron un peor registro fueron Cantabria seguida de Aragón y La Rioja con caídas del 26,89 por ciento, 20,51por ciento y 19,66 por ciento, respectivamente.

En cuanto al importe prestado, donde se comportó mejor fue en Galicia, Asturias y Murcia con subidas respectivamente del 19,76por ciento, 17,13 por ciento y del 16,62 por ciento, mientras que el importe prestado se redujo en Cantabria un 14,13por ciento, seguido de País Vasco (-11,96 por ciento) y La Rioja (-10,14 por ciento).