La firma de hipotecas en CyL mejora pero continúa en tasas negativas caída del 5,3% en mayo

Archivo - Una mujer con un bolígrafo, - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo
VALLADOLID, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -
El número de hipotecas constituidas sobre viviendas en Castilla y León en mayo ha bajado un 5,3 por ciento respecto al mismo mes del año anterior (frente a una bajada del 0,09 por ciento a nivel nacional), hasta un total de 1.894 operaciones, aunque la tasa interanual mejora respecto a la anotada el mes anterior, con 0,57 puntos más, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
En Castilla y León se prestaron 232,29 millones de euros para la constitución de hipotecas sobre viviendas en mayo, un 2,29 por ciento menos del capital prestado que hace un año. Comparado con el mes anterior, el capital prestado para constituir hipotecas subió un 7,9 por ciento
Si se atiende al total de fincas, se constituyeron un total de 2.570 hipotecas en la Comunidad, con un desembolso de capital de 323,04 millones de euros. De ellas, 71 fueron sobre fincas rústicas y 2.499 sobre urbanas.
De las 2.499 hipotecas constituidas sobre fincas urbanas en mayo en Castilla y León, 1.894 fueron sobre viviendas; 32 en solares y 573 en otro tipo.
El número de operaciones que cambiaron de entidad (subrogaciones al acreedor) fue de 41 y en 39 hipotecas cambió el titular del bien hipotecado (subrogaciones al deudor). De las 410 hipotecas con cambios en sus condiciones, 330 fueron por novación.
Por contra, se cancelaron 2.725 préstamos sobre fincas en Castilla y León. De ellas 1.943 correspondieron a viviendas, 68 a fincas rústicas, 678 a urbanas y 36 sobre solares.
DATOS POR CCAA
Por comunidades autónomas, donde se comportó mejor el mercado de las hipotecas en comparación con el año anterior fue en Navarra (+33,52 por ciento), Canarias (+16,52 por ciento) y Cataluña (+9,30 por ciento), mientras que las comunidades que marcaron un peor registro fueron Baleares seguida de Cantabria y Murcia con caídas del 19,55 por ciento, 17,91 por ciento y 13,25 por ciento, respectivamente.
En cuanto al importe prestado, donde se comportó mejor fue en Canarias, Navarra y Cataluña con subidas respectivamente del 46,26 por ciento, 31,31 por ciento y del 21,94 por ciento, mientras que el importe prestado se redujo en Cantabria un 17,21 por ciento, seguido de Murcia (-6,29 por ciento) y Aragón (-5,95 por ciento).