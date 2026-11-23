La Audiencia Provincial de León acoge un juicio con tres acusados por trata de seres humanos con fines de explotación sexual, determinación coactiva a la prostitución, favorecimiento a la inmigración ilegal y pertenencia a grupo criminal. - EUROPA PRESS

LEÓN, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio Fiscal solicita condenas de entre 18 y 20 años a tres acusados --dos mujeres y un hombre-- por dos delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, en concurso medial con dos delitos de determinación coactiva a la prostitución, favorecimiento a la inmigración ilegal y pertenencia a grupo criminal en León.

Asimismo, se solicita la prohibición de aproximarse a las dos víctimas, su domicilio, lugar de trabajo y cualquier otro que frecuente, en un radio inferior de 500 metros, así como de comunicarse con ellas por cualquier medio o procedimiento durante un periodo de 16 años.

La vista oral ha comenzado este lunes en la Audiencia Provincial de León y, en concreto, se solicita --según el escrito de calificaciones provisionales-- una pena de 14 años para una de las encausadas por trata de seres humanos, un año por favorecimiento a la inmigración ilegal y tres años por pertenencia a grupo criminal. Para los otros dos acusados se solicitan 16 años por trata de seres humanos, un año por favorecimiento a la inmigración ilegal y tres años por pertenencia a grupo criminal.

Los encausados, mayores de edad, se concertaron con la otra acusada para captar mujeres "aprovechándose de su precaria situación económica y social", para lo que les ofrecían falsas promesas de trabajo consistentes en cuidar niños y ancianos, cuando en realidad se su traslado estaba encaminado a ejercer la prostitución en un club en León.

Para ello facilitaban a las víctimas la entrada en territorio español, les organizaban el viaje y les daban oportunas instrucciones para hacerse pasar por turistas. Los acusados se distribuían distintas tareas con el ánimo de obtener un beneficio económico derivado de la explotación de las víctimas.

MODUS OPERANDI

Concretamente, una de las encausadas contactaba con las víctimas en Colombia y les ofrecía las ofertas de trabajo falsas y, una vez convencidas, les organizaba el viaje, para lo que tenían que simular que venían como turistas. Finalmente, cuando llegaban a España las ponía en contacto con la otra encausada, que era la regente de los clubs junto a su compañero sentimental.

Una vez en el club la regente facilitaba el alojamiento de las víctimas y les indicaba el trabajo real que iban a realizar --prostitución y alterne--, así como las condiciones.

En cuanto al tercer encausado, pareja sentimental de la acusada con la que gestionaba el club, organizaba y supervisaba el trabajo de las mujeres --establecía horarios y precios-- y las presionaba para que trabajasen.

Las víctimas tenían la obligación de mantener sexo con clientes --con reprimendas y reproches--, a los que no podían elegir y eran presionadas para trabajar. "Si no trabajábamos no había comida", ha relatado durante el juicio una de las afectadas.

CONSECUENCIAS PSICOLÓGICAS

Una de las víctimas presentó sintomatología ansiosa durante el periodo en que estuvo en el club y la otra presentó una lesión psicológica en la forma de sintomatología postraumática como consecuencia de los hechos denunciados, que requirió intervención psicoterapéutica especializada.

Durante la vista oral una de las víctimas ha explicado que cuando conoció a la encausada que le ofreció el trabajo se encontraba en su país de origen en situación de vulnerabilidad --sin trabajo ni recursos económicos y padeciendo violencia de género por parte del padre de sus hijos--.

Además, ha asegurado que no se hubiera desplazado a España si hubiera sabido que era para ejercer la prostitución y ha apuntado que no se fue del club por temor.

ESCONDÍAN A MUJERES EN SITUACIÓN IRREGULAR

Durante la primera jornada de la vista oral también ha declarado la otra víctima, que ha confesado que nunca ha querido ejercer la prostitución. "Vine a España con la esperanza de trabajar bien", ha señalado, para añadir que cuando iba la policía al club los regentes "escondían" a algunas mujeres que ejercían allí la prostitución por encontrarse en situación irregular. "No me sentía libre, me sentía obligada. Me sentía vigilada", ha asegurado al referirse a lo que sentía durante el tiempo que ejerció la prostitución en León.

El desarrollo de la vista oral continuará en la Audiencia Provincial de León, previsiblemente, hasta el próximo día 27 de noviembre.