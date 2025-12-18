Fiscalía pide penas que suman 40 años para cuatro de la 'banda del BMW' por una espiral de robos en 2021

Archivo - Un turismo BMW calcinado por las llamas. Foto archivo - POLICÍA MUNICIPAL - Archivo

Fiscalía vallisoletana solicita penas que en su conjunto se elevan a más de cuarenta años de cárcel para cuatro presuntos integrantes de la 'Banda del BMW' a los que imputa la comisión de una espiral de robos entre los meses de mayo y septiembre de 2021 en distintos bares, perfumerías y naves ubicadas en las provincias de Valladolid, Palencia y Zamora, donde se apoderaron de dinero procedente de las tragaperras, tabaco, perfumes y herramienta, entre otros muchos efectos.

Aunque aún está pendiente la fecha del juicio, la acusación pública, en su escrito de calificación provisional al que ha tenido acceso Europa Press, ya ha anunciado su pretensión de imputar a los cuatro acusados, Rafael E.D, Brian R.R, Antonio J.J. y Daniel R.G, por pertenencia a grupo criminal, delito continuado de robo de uso de vehículo a motor y en establecimiento abierto al público fuera de las horas de apertura, así como incendio, además de otro contra la salud pública del que responsabiliza al primero de ellos, alias 'Rafita, con peticiones de pena de doce años de cárcel para este último y 20.000 euros de multa y nueve y medio de prisión para sus tres compañeros de banquillo.

En concepto de responsabilidad civil, los acusados, en caso de ser hallados culpables, deberán abonar indemnizaciones ya tasadas en más de 65.000 euros, a las que habría que sumar otras pendientes de determinar en ejecución de sentencia.

En dicho escrito de calificación, Fiscalía sostiene que los cuatro supuestos integrantes de la 'Banda del BMW', al menos desde mayo de 2021, se agruparon y concertaron para la sustracción de un turismo de dicha marca que utilizarían para desplazarse a distintos negocios de las tres citadas provincias donde, tras violentar de madrugada sus instalaciones, se apoderaron de aquello de valor que se encontraban.

El 'rosario' de robos se inició la noche del 18 de mayo cuando se presentaron en una nave ubicada en la calle Tamborila de Zaratán (Valladolid), donde, tras forzar el bombín de dos puertas de acceso peatonal de las instalaciones, se hicieron con diferente maquinaria de taller y varios vehículos Suzuki. La herramienta sería recuperada más tarde durante el registro practicado el 16 de septiembre en una vivienda en la calle Contiendas y un trastero de la calle Faisán en Valladolid y una nave agrícola en Olmos de Esgueva, inmuebles propiedad o usado por 'Rafita'.

A ese robo se sucederían otra casi veintena de ellos hasta el mes de septiembre, como el perpetrado el 2 de agosto en la Perfumería Avenida, sita en la calle Juan García Hortelano de la capital vallisoletana, donde robaron productos por valor de más de 11.000 euros y causaron desperfectos por importe de otros 515; el robo ese mismo día de un BMW en Sardón que utilizaron durante una semana hasta que lo dejaron abandonado en una finca de cereal de Ciguñuela tras quitarle las cuatro ruedas, calzarlos sobre cuatro ladrillos y prenderle fuego, con lo que quedó totalmente destrozado; el cometido al día siguiente en una gasolinera de San Miguel del Pino o, también ese día, el registrado en un estanco de Villamuriel de Cerrato (Palencia), con un botín en este caso de cajetillas de tabaco por valor de 23.512 euros y daños causados por 579, y el asalto, fallido, en el establecimiento 'Vinos Mari Paz' de Rueda, ya que un testigo presenció los hechos y los acusados tuvieron que poner 'pies en polvorosa'.

SE LLEVAN LA CAJA ATADA A LA TRASERA DEL COCHE

En su tarjeta de visitas, la acusación pública incluye el 24 de agosto el robo de un BMW serie 1 que se hallaba estacionado en Geria y que, tras apoderarse de varios efectos de su interior, abandonaron cuatro días después en San Miguel del Pino, junto con otro en una gasolinera en Zamora, donde trataron de forzar, sin éxito, la caja de autopago instalada en el exterior y luego, con la misma suerte, mediante el uso de una radial. No contentos con ello, los ladrones se llevaron la caja atada a la parte trasera del vehículo. Los daños totales en esta gasolinera superan los 21.000 euros.

Entre los días 12 y 14 de septiembre se habrían apoderado de otro vehículo BMW estacionado en la calle Montes y Martín Baró de Valladolid que utilizaron para circular por distintos sitios, hasta que lo dejaron abandonado un día después en el Camino de La Merced, no sin antes llevarse una sillita de bebé, un sobre con 400 euros y unas gafas de sol.

A ese robo siguieron otros, el 13 de ese mes, en el restaurante 'Popeye', en la Avenida del Real Valladolid, con daños por 1.736 euros; el contabilizado el día 14 en un supermercado de Medina del Campo, donde se hicieron con tres cajas fuertes; el ocurrido ese mismo día en el taller 'Neumáticos Palencia', en la capital palentina, de donde desaparecieron unas borriquetas más tarde halladas al 'Rafita'; o los que tuvieron por escenario el día 15 un bar en Frómista (Palencia), donde robaron la recaudación de las 'tragaperras'; otro bar en la también localidad palentina de Monzón de Campos, donde lograron un botín similar, y otros establecimientos hosteleros más en Morales de Toro (Zamora) y Toro. En este último, se apoderaron de 3.207 euros de dos máquinas, 1.900 que había en la caja registradora y causaron daños por importe de más de 6.000 euros.

En la entrada y registro realizado el día 22 de septiembre de 2021 en un local comercial de la calle Faisán, utilizado como almacén por 'Rafita', los agentes hallaron 7,2 kilogramos de cogollos de marihuana, con un valor en el mercado al por menor de 41.234 euros y al por mayor de 12.433 euros. La sustancia, según entiende acreditado la acusación pública, esta preordenada al tráfico a terceras personas, de ahí la imputación en este caso de otro delito contra la salud pública contra el poseedor de la droga.