Los vestidos del Patrimonio y la situación privilegiada en el eclipse, puntos fuertes de Diputación de Valladolid

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, presenta la promoción turística de Valladolid en Fitur. - DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

VALLADOLID, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Valladolid promociona un año más la oferta turística y cultural de la provincia en la Feria Internacional de Turismo, Fitur, en Madrid, y este viernes ha llevado a cabo una presentación en la que ha hecho hincapié en la situación "privilegiada" ante el eclipse total de sol que se dará el próximo 12 de agosto y la promoción del patrimonio a través de los 'vestidos-lienzo' elaborados por la diseñadora Rosana Largo.

En declaraciones a Europa Press, el presidente de la Diputación provincial, Conrado Íscar, ha apuntado que la presencia de la Institución es una "cita importante" en su actividad, porque recalca que "el turismo es lo primero", un sector al que se considera "súper estratégico para la provincia".

Este año, ha recordado Íscar, las acciones institucionales que se habían programado para este miércoles y jueves se han suspendido debido al luto oficial por el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba), por lo que el presidente ha querido insistir en un mensaje de pésame y solidaridad con las víctimas y sus familiares.

Este viernes se ha incidido en los puntos fuertes que presenta el turismo de Valladolid y provincia en 2026, un año que estará marcado por el eclipse solar previsto para el día 12 de agosto, en el que la provincia tiene un "lugar privilegiado", ya que se encuentra en la zona en la que el fenómeno será "más visible".

Como recuerda Íscar, el máximo tiempo de visibilidad del eclipse en el mundo será de un minuto y 48 segundos, mientras en Valladolid será de sólo tres segundos menos, lo que sumado a la baja contaminación lumínica en zonas rurales de la provincia propicia esa posición "privilegiada".

El presidente ha recordado que esa situación, compartida por provincias como Segovia o Burgos, "hace fuertes" a Valladolid, y también se está trabajando bajo el paraguas de la Junta de Castilla y León, ya que en varias de las provincias castellanoyleonesas se disfrutará de una gran visibilidad del fenómeno.

Íscar ha subrayado que los datos que maneja el sector turístico de la provincia para la fecha del 12 de agosto son "brutales", porque se estimaba que iba a haber una ocupación elevada pero los profesionales apuntan que "hace tiempo que tienen todos los alojamientos completos", hasta el punto de que "está todo desbordado".

En cualquier caso, no todo se queda en el alojamiento, ya que recuerda que la campaña de promoción se dirige a prepararse para ese día y a ofrecer a los visitantes otros atractivos del medio rural vallisoletano.

Dentro de las actividades sobre el eclipse, con el lema 'Una mirada al cielo' se pone atención en el observatorio ubicado en Tiedra, uno de los puntos incluidos en la red 'Starlight' de observación astronómica, a los que suman varios más en la provincia. "No es tan fácil que te concedan esa marca de punto registrado", ha apostillado el presidente de la Diputación.

La otra novedad con la que la provincia llega a Fitur es la campaña de los vestidos-lienzos sobre el patrimonio de Valladolid, coordinada por la diseñadora "de prestigio y reconocimiento a todos los niveles" Rosana Largo y que recientemente se ha presentado en Madrid, en la plaza de Callao.

Los vestidos se han presentado también este viernes en Fitur, con la colaboración también del Ayuntamiento de la capital. Se trata de trece "trajes-lienzo" que representan lugares o elementos patrimoniales, como la Villa del Libro de Urueña, la importancia de Felipe II en Valladolid, las denominaciones de origen vinícolas, o la Semana Santa, entre otras.

LA MILLA DE ORO, CON POTENCIAL PARA "CRECER MÁS"

Conrado Íscar ha puesto en valor el papel de estas promociones en la mejora de los datos de turismo en una provincia que recibe más visitantes en los últimos años y que ha logrado mejorar la estadística de pernoctaciones.

"Un año más hemos crecido. ¿Qué podríamos crecer más? Ese es nuestro objetivo", ha enfatizado el presidente de la Diputación, que ha considerado el gran potencial de un proyecto como la Milla de Oro del Vino en la Ribera del Duero, sin querer quitar relevancia a otras denominaciones de origen como Rueda. E incluso Cigales, Toro y Tierras de León que "todas van creciendo" aunque reconoce que son "más pequeñitas" por su peso en la provincia vallisoletana.

De la mano de la Milla de Oro Íscar ha situado la marca Alimentos de Valladolid, que supone un "paraguas" que junto al vino sirve para situar la provincia en mercados como México, Francia o Italia, entre otros.

Otro pilar que no olvida la Diputación es la cultura, con el trabajo para "llenar" de oferta cultural el medio rural. "Entendemos la cultura como un motor de lo que es la España rural y de la provincia de Valladolid rural y creo que es el momento", ha reflexionado.