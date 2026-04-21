El folclore castellano llega al LAVA de Valladolid en la víspera del Día de Castilla y León con Fetén Fetén

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VALLADOLID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Laboratorio de las Artes de Valladolid (LAVA) acoge este miércoles, 22 de abril, el concierto 'Raíces' del dúo Fetén Fetén, una propuesta que conecta al público con las músicas de raíz y los ritmos populares de la Península Ibérica en la víspera de la festividad de Castilla y León.

Según han señalado fuentes de la Fundación Municipal de Cultura (FMC), 'Fetén Fetén' "ofrece una mirada contemporánea y vital a la tradición; un directo enérgico que rinde homenaje a la esencia y la cultura de los pueblos a través de los ritmos populares ibéricos", con "valses, jotas, pasodobles, charros, ruedas o seguidillas animarán al público a disfrutar de las melodías de siempre".

El dúo formado por Jorge Arribas y Diego Galaz, al que se suman Pedro Pascual y Xose Lois Romero, "se embarca en un viaje sonoro que rinde homenaje a la memoria".

En esta ocasión, Fetén Fetén cuenta con la colaboración de la banda de gaitas Nivaria de la Casa de Galicia en Valladolid. La propuesta combina instrumentos tradicionales, como el acordeón o el violín, con otros tan sorprendentes como el serrucho o, incluso, una silla, una gaita elaborada con materiales reutilizados, cucharas o sartenes, en el recuerdo de "la creatividad con la que los habitantes de los pueblos han convertido, durante siglos, los objetos más cotidianos en instrumentos musicales".

Las entradas para el concierto de Fetén Fetén en el LAVA, con un precio único de 12 euros, pueden adquirirse en la página web lavavll.es (servicio con recargo) y en taquilla (abierta de martes a sábado de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 20.30 horas).