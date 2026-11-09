El fondo del Gobierno de PP y Vox para las iglesias de pueblos contará en 2027 con 1,2 millones de euros

El consejero de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta, José Alberto Díaz Pico, y la procuradora de Vox Laura Dorreis, que ha presidido este lunes la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León, José Alberto Díaz Pico, ha destacado este lunes en su comparecencia en la Comisión de Economía y Hacienda en las Cortes la creación del fondo para la conservación y recuperación de iglesias de los pueblos de la comunidad, que en 2027 estará dotado con 1,2 millones de euros.

Díaz Pico ha presentado ante la Comisión parlamentaria las líneas principales del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2027 correspondientes a su departamento, que contará con una dotación global de 216,86 millones de euros para el próximo ejercicio.

En el apartado de Patrimonio Cultural, dispondrá de 55,85 millones de euros. De esta cantidad, 21,7 millones corresponden a inversiones directas en bienes del patrimonio cultural.

Entre ellos, el consejero y procurador electo por Vox ha subrayado en varias ocasiones la creación del fondo para conservación y reparación de templos, que como ha recordado es una de las medidas del acuerdo de Gobierno suscrito entre PP y la formación dirigida por Santiago Abascal en Castilla y León el pasado mes de junio.

Dicho fondo incluye 1,2 millones de euros para la conservación y recuperación de iglesias en el medio rural, que se suman a otras actuaciones encaminadas a proteger el patrimonio histórico y religioso, como los 700.000 euros para propietarios privados y comunidades de vecinos titulares de bienes protegidos, 1,7 millones para iniciativas sociales de gestión del patrimonio y 4,3 millones destinados a entidades locales y diócesis.

Entre otras partidas previstas figuran 4,9 millones de euros para actuaciones de protección y conservación de bienes de interés cultural y 3,9 millones para otros bienes integrantes del patrimonio cultural.

Asimismo, se contemplan 2,25 millones para actuaciones específicas en las nueve provincias, con una dotación de 250.000 euros para cada una.

En relación con los principales itinerarios culturales, se prevén 1,1 millones de euros para actuaciones patrimoniales en el Camino de Santiago y 900.000 euros para la Vía de la Plata. Se destinarán 500.000 euros a actuaciones relacionadas con la Semana Santa.

Otras partidas contemplan 350.000 euros para una nueva edición de la feria AR-PA y 550.000 euros para actuaciones de recuperación de plazas de toros y cosos históricos. Asimismo, el plan integral de recuperación de Las Médulas contará con 650.000 euros.

El presupuesto recoge también 2,2 millones de euros para ayuntamientos y entidades afectados por los incendios forestales, entre los que se ha mencionado principalmente a la zona de la provincia de Ávila donde el incendio que comenzó en Burgohondo en julio de 2026 calcinó más de 37.000 hectáreas.

Se incluyen, además, partidas para bienes reconocidos internacionalmente, con 187.000 euros para Siega Verde, 190.000 euros para Atapuerca y 200.000 euros para el acueducto de Segovia.

Por otra parte, se contemplan recursos para el Centro de Conservación y Restauración de Bienes Culturales y para actuaciones arqueológicas. Las iniciativas vinculadas al patrimonio cultural de las cuencas mineras de León y Palencia contarán con financiación del Fondo de Transición Justa y de las direcciones generales de Patrimonio Cultural y Turismo.