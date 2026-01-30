El Fórum Evolución de Burgos incrementa un 75,5 por ciento los ingresos propios y suma 1,5 millones

La presidenta de ProBUrgos, Andrea Ballesteros. - EUROPA PRESS

BURGOS 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La actividad desarrollada en el Fórum Evolución Burgos y la gestión de los aparcamientos del Complejo de la Evolución Humana y de Plaza de España generaron en conjunto 2.675.341,14 de euros en ingresos, una cifra que representa un incremento del 75,55 por ciento respecto a 2023 y de un 45 por ciento en comparación con 2024.

Así lo ha avanzado la presidenta del Consejo de Administración de la Sociedad de Promoción y Desarrollo de la Ciudad de Burgos (ProBurgos), Andrea Ballesteros, al término de la reunión ante los medios.

El mayor incremento corresponde al Fórum Evolución Burgos que ha pasado de ingresar 781.628,69 euros en 2023 a 1.528.896,35 en 2025, lo que "supone un aumento del 95,60 por ciento, duplicando su volumen de facturación". En comparación con 2024, ejercicio en el que el Fórum registró 984.506 euros en ingresos, el aumento en 2025 fue del 55,30 por ciento.

Estos datos se asocian al mayor número de eventos celebrados y al uso "más intensivo" de las instalaciones. En este sentido, el Fórum contabilizó el año pasado 216 eventos, un 15,5 por ciento más que en 2024 y un 44 por ciento más que en 2023, con una asistencia superior a las 213.000 personas. El uso de las instalaciones alcanzó los 267 días de ocupación, frente a los 235 días del año anterior, lo que supone "un incremento del 13,6 por ciento", ha añadido.

APARCAMIENTOS

Los aparcamientos fueron el segundo bloque de ingresos de la actividad gestionada por la entidad. Al incrementarse la actividad en el Fórum Evolución Burgos, el aparcamiento del Complejo de la Evolución Humana (MEH) alcanzó en 2025 una facturación de 1.023.671,23 euros, lo que supone "un 37,9 por ciento más que en 2023 y un 19,60 por ciento más que en 2024".

A esta cifra se suman los ingresos correspondientes al aparcamiento de Plaza de España, gestionado por ProBurgos desde julio, y que aportó 122.773 euros durante el segundo semestre de 2025.