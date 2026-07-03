Fotografías de Siria, Gaza, Afganistán y la DANA, protagonistas del Premio Luis Valtueña en Segovia

SEGOVIA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Centro Segoviano de Fotografía - La Alhóndiga, ha inaugurado la exposición de la 29 edición del Premio Internacional de Fotografía Humanitaria 'Luis Valtueña', que este año muestra colecciones de imágenes sobre crisis humanitarias de Siria, Gaza, Afganistán y la tragedia de la DANA en Valencia.

La exposición responde a un concurso internacional convocado anualmente por Médicos del Mundo, desde hace casi tres décadas, y en esta edición reúne cuatro proyectos fotográficos centrados en algunas de las crisis humanitarias más urgentes de la actualidad.

El concejal de Cultura, Juan Carlos Monroy, ha señalado que la exposición acerca al público la sensibilidad y el compromiso de fotoperiodistas que documentan realidades y conflictos que con frecuencia quedan fuera de los grandes titulares, pero que "merecen ser conocidos".

Por su parte, la comisaria de la muestra, Nora Mora, ha definido la propuesta bajo el lema "fotografía para pensar, sentir y no callar", al tiempo que ha destacado la capacidad de las imágenes seleccionadas para convertir la fotografía en una "herramienta de denuncia, memoria y transformación social", además de constituir un "homenaje a quienes se juegan la vida por ayudar y por contar estas historias".

La exposición itinerante está considerada una de las principales citas españolas dedicadas al fotoperiodismo y la fotografía documental de carácter humanitario. Los cuatro proyectos seleccionados invitan a reflexionar sobre las consecuencias de los conflictos armados, la violencia, la desigualdad y la vulneración de los derechos humanos.

El proyecto ganador de esta edición, 'Las sombras ya tienen nombre', obra del fotoperiodista español Samuel Nacar, ha documentado el sistema de represión de las cárceles sirias a partir de los testimonios de supervivientes del centro de detención de Sednaya, convertido durante años en uno de los principales símbolos de la violencia ejercida por el régimen.

Junto a este trabajo, el fotógrafo palestino Jehad Alshrafi presenta 'Muerte eterna', una serie realizada en Gaza que muestra cómo el hambre se ha convertido en un arma de guerra contra la población civil.

La fotógrafa italiana Valentina Sinis expone 'Si las mujeres afganas desvelaran sus historias', un trabajo que refleja la resistencia cotidiana de las mujeres bajo el régimen talibán. Completa la selección 'Nadie llegó a tiempo', del fotógrafo Santi Palacios, centrado en las consecuencias humanas de la DANA que asoló la Comunidad Valenciana.

La muestra incluye además un espacio dedicado a la fotógrafa María Clauss, primera mujer galardonada con el Premio Luis Valtueña, fallecida en el accidente de trenes de Adamuz, como homenaje a su trayectoria y a su compromiso con la memoria y la defensa de los derechos humanos.

El Premio Internacional de Fotografía Humanitaria 'Luis Valtueña' fue creado en 1997 por Médicos del Mundo con el objetivo de impulsar la fotografía como herramienta para denunciar las injusticias, preservar la memoria y dar visibilidad a las crisis humanitarias que no deben caer en el olvido.

A lo largo de sus casi tres décadas de trayectoria, el certamen se ha consolidado como referente en el ámbito de la fotografía documental y humanitaria.

El galardón, que cuenta con el apoyo de Fujifilm España y la Fundación SEUR, rinde homenaje a cuatro cooperantes de Médicos del Mundo asesinados mientras prestaban ayuda a la población civil en distintos conflictos armados: Luis Valtueña, fotógrafo y cooperante que da nombre al certamen; Mercedes Navarro, Manuel Madrazo y Flors Sirera.

En sus 29 ediciones, el premio ha reunido la participación de más de seis mil fotógrafos, tanto profesionales como aficionados, procedentes de todo el mundo. Sus trabajos han contribuido a arrojar luz sobre historias que merecen ser contadas, con imágenes que informan, conmueven, despiertan conciencias e invitan a la reflexión y al compromiso.

La exposición podrá visitarse en La Alhóndiga-Centro Segoviano de Fotografía de jueves a viernes, de 17.00 a 20.00 horas, y los sábados y domingos, en horario de 12.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas, hasta su clausura el próximo 9 de agosto.