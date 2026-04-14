Francisco Vázquez (PP) y Nuria Rubio (PSOE), candidatos a la Presidencia de las Cortes

VALLADOLID 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Francisco Vázquez, del PP, y Nuria Rubio, del PSOE, son los dos candidatos presentados por los grupos a la Presidencia de las Cortes en la sesión constitutiva de la XII Legislatura que ha comenzado este martes a las 11.30 presidida por el también 'popular' José María Eiros en la Mesa de Edad, en la que ha estado acompañado por con Diego Vallejo (PSOE) y Ángel Porras (PP).

Incialmente sólo el PP iba a presentar candidato, ya que el PSOE había descartado esta opción el pasado viernes, cuando su secretario autonómico, Carlos Martínez, rechazó optar a la dirección del máximo órgano legislativo al considerar que los números estaban claros ante la suma de votos de los procuradores.

No obstante, ha sido en la propia sesión constitutiva cuando Martínez, como portavoz del Grupo, ha tomado la palabra después de que la nueva portavoz del PP, Leticia García, designara a Francisco Vázquez como candidato 'popular', para anunciar la candidatura de Rubio para presidir la Cámara.

En la última legislatura el Grupo Parlamentario Socialista también presentó candidato a la Presidencia, en concreto propuso a su ex secretaria de Organización Ana Sánchez, quien finalmente ocupó la Vicepresidencia segunda en una Mesa que estuvo presidida por Carlos Pollán de Vox.

En esta ocasión PP y PSOE han presentado candidato a una Mesa que previsiblemente dirigirá Vázquez, ya que, fruto del acuerdo entre PP y Vox, el máximo órgano legislativo estará formado por dos miembros del PP --presidente y secretario-- dos de Vox -vicepresidente primero y secretario-- y dos del PSOE --vicepresidente segundo y secretario--.

Las votaciones se realizan por parte de los procuradores que ya han tomado posesión de sus escaños de forma nominal y en urna.