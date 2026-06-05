Francisco de Vitoria, 'honoris causa' de la USAL a título póstumo

El prior de la Orden de los Predicadores, Fray Pablo Carlos Sicouly (D) y el rector de la USAL. - USAL

SALAMANCA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El prior de la Orden de los Predicadores, fray Pablo Carlos Sicouly, ha recibido la distinción 'honoris causa' a título póstumo en nombre de Francisco de Vitoria en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca, en el que ha resaltado la contribución de Vitoria en el campo de la vida universitaria, y de su servicio al "bien común de la sociedad, la cultura y la comunidad internacional".

Con la concesión este viernes del doctorado 'honoris causa' a título póstumo Frabcisco de Vitoria, la Universidad de Salamanca ha puesto en valor, "con orgullo y con gratitud", el legado de uno de sus profesores más ilustres.

El homenaje a Francisco de Vitoria ha comenzado antes del inicio de la ceremonia en el Paraninfo, ya que el cortejo académico se ha desplazado hasta el Convento de San Esteban, para recordar el camino que el fraile dominico realizaba para impartir sus clases en las Escuelas Mayores desde que ganara su cátedra el 7 de septiembre de 1526, cuando se le concede la vacante "con aplauso de estudiantes y de todo el claustro".

Los más de 200 doctores han partido del Edificio de las Escuelas Mayores hasta llegar al convento de los Dominicos, donde se ha realizado una ofrenda floral en el llamado 'panteón de los teólogos', donde se encuentra la tumba de Vitoria.

Finalizada la ofrenda, la comunidad de frailes dominicos se ha unido al cortejo en la iglesia de San Esteban para dirigirse al Paraninfo donde Fray Pablo Carlos Sicouly ha sido el encargado de recibir el 'honoris causa' en nombre de la Orden de Predicadores.

Tras mostrar su gratitud a la Universidad de Salamanca por esa distinción, ha definido la decisión adoptada por el Claustro de Doctores como "profundamente significativa y oportuna, porque contribuye a destacar el significado y el valor permanente y especialmente actual de la contribución de Vitoria en el campo de la vida universitaria, y de su servicio al bien común de la sociedad, la cultura y la comunidad internacional".

"Francisco de Vitoria contribuyó al reconocimiento de la plena dignidad humana y jurídica de todos los seres humanos, incluidos los pueblos indígenas de América, en un tiempo en que ese encuentro de culturas planteaba múltiples y dramáticos desafíos. Vitoria fue también el primer representante de una reflexión sobre la comunidad internacional mundial: el totus orbis, comprendido como una comunidad de todos los pueblos fundada en el derecho natural universal y no en el uso de la fuerza", ha argumentado el fraile dominico.

Finalmente, ha hecho referencia a las palabras del Papa León XIV en su reciente encíclica 'Magnifica humanitas' que describe los desafíos de la sociedad actual ante la cultura del poder, la guerra como instrumento de política internacional, de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial y de las reformas del sistema político internacional.

Ante ellos ha invitado a los presentes a redescubrir las aportaciones de Francisco de Vitoria, a buscar en ellas "inspiración para ofrecer respuestas a las nuevas realidades, que son a la vez amenazas y posibilidades".

Por su parte, el rector de la USAL Juan Manuel Corchado ha resaltado la vigencia del legado intelectual de Vitoria y ha aseverado que "empezó cuidando a sus estudiantes y terminó cuidando a la humanidad entera".

"Vitoria y los suyos renovaron la teología, pusieron los cimientos del derecho internacional, formularon las primeras teorías modernas de la economía e incluso hicieron ciencia", ha asegurado Corchado.