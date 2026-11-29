LEÓN 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Frente Amplio (FA) ha presentado una denuncia ante la Junta Electoral Provincial de León contra la portavoz del PP en el Congreso, Esther Muñoz, por la difusión de propaganda electoral durante la propia jornada de votación.

Según FA, los hechos denunciados por se produjeron este domingo, 29 de noviembre, a las 11:33 horas, cuando Ester Muñoz publicó en su cuenta de la red social X un mensaje en el que se podía leer: "Por fin. 29 de noviembre. Hoy empieza todo", lo que iba acompañado de una fotografía de la candidata sosteniendo una papeleta electoral del PP.

Asimismo, FA ha aseverado que en la foto se que podía identificarse el logotipo de la formación y los nombres de las personas integrantes de su candidatura por León.

Por ello, Formación Amplia consiera que "la combinación del mensaje, la imagen de la papeleta y la condición de candidata de la autora constituye un acto de propaganda electoral dirigido a captar el voto para su propia candidatura", cuando la campaña electoral ya ha terminado y los colegios electorales estaban abiertos.

El representante de FA y candidato al Congreso por León, Rubén Estévez, ha asegurado que "la ley electoral establece unas reglas que son iguales para todas las candidaturas" a lo que ha añadido que "la jornada de votación debe desarrollarse sin propaganda electoral".

"No puede haber candidaturas que dispongan de más margen que otras por su responsabilidad institucional, su presencia mediática o su capacidad de difusión en redes sociales", ha afirmado Estévez.