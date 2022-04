Frente común contra despoblación y menos burocracia para captar fondos UE

VALLADOLID, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

Europarlamentarias y expertos municipalistas han exigido un frente común en el que intervengan todas las administraciones y que ponga el foco en el mundo local para atajar el "creciente" problema de la despoblación, a lo que han sumado la necesidad de una ampliación de plazos y menos trámites burocráticos para captar fondos de la UE que ayuden a atajar esta situación.

Esta es la principal conclusión que se ha extraído de la jornada 'El Futuro está en tus manos. Fondos de la UE y el Reto de la Despoblación' organizada por Europa Press y el Parlamento Europeo en Valladolid y que se enmarca se enmarca en la Conferencia sobre el Futuro de Europa (CoFoE), una iniciativa de las instituciones europeas que busca que los ciudadanos de la Unión reflexionen y compartan ideas sobre el devenir de ésta.

En la jornada de este martes ha intervenido las europarlamentarias Isabel Benjumea, del PP; Cristina Maestre, del PSOE, y Susana Solís, de Cs, junto a la presidenta de la Diputación de Palencia y de la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP), Ángeles Armisén.

Durante su intervención, la presidenta de la Federación Regional de Municipios y Provincias y de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, ha insistido en su intervención en la defensa de la UE como "modelo de éxito" que ha llevado a la solidaridad territorial y a la recepción de fondos. No obstante, ha defendido que la vinculación de fondos a la despoblación no va a ser un éxito si no está respaldado de un "reequilibrio territorial" entre la realidad rural y urbana.

De este modo, Armisén ha insistido en que para que los fondos europeos sean un "éxito" es necesario que se amplíen los plazos de la convocatoria para que puedan optar municipios y poblaciones con menos recursos, a lo que ha sumado la necesidad de tomar decisiones de forma conjunta con los ayuntamientos al ser las administraciones más cercanas.

La presidenta de la FRMP ha incidido en que para atajar la despoblación es vital actuar sobre tres aspectos que son la conectividad, la movilidad y la innovación.

Armisén se ha centrado en la movilidad como elemento fundamental para afrontar el reto demográfico y ha abogado por concebir las frecuencias del AVE de una forma similar al servicio de cercanías de Madrid. Así, ha abogado por una alta velocidad ferroviaria accesible y comercialmente social para que esta conexión sea una "solución real.

Por último, Ángeles Armisén ha abogado por enfrentarse a este problema tanto desde la despoblación como desde la superpoblación. "Frente a la España despoblada, la España amontada", ha zanjado.

Por su parte, la eurodiputada por Ciudadanos Susana Solís ha llamado a la "acción". "Si no hacemos nada, si nos mantenemos conformistas muchas zonas de España pueden acabar siendo el geriátrico de la UE", ha señalado, tras lo que ha destacado la "pincelada de optimismo" que traza la "preocupación" visible por querer "cambiar las cosas" en torno a este asunto.

Para esto, según Solís, es vital contar con instas instituciones "comprometidas" ya que se va a contar con más fondos procedentes de Europa "que nunca", ante lo que, como ha defendido, es necesario tener un marco legislativo que permita "dar la vuelta a la situación" en el que haya una definición "clara" de lo que es una zona despoblada en el que se tenga en cuenta la realidad de España, con una fiscalidad diferenciada y ayudas también del Estado.

Para la europarlamentaria de Ciudadanos la "clave" está en los jóvenes y en el impulso de medidas que garanticen su asentamiento en el medio rural. No obstante, ha defendido la importancia de impulsar un plan integrar en el que participen todas las instituciones, desde las locales a las autonómicas, nacionales y europeas, al tiempo que ha criticado un "exceso de paternalismo" con el medio rural, por lo que ha reiterado la necesidad de escuchar la medio rural.

La eurodiputada 'popular' Isabel Benjumea ha incidido, durante su intervención, en que los fondos son una "grandísima oportunidad que no se va a volver a repetir". "Europa ha decidido endeudarse para financiar el mayor paquete de estímulo económico de su historia en un momento de crisis, primero por los efectos de la pandemia y luego por la guerra de Ucrania", ha resumido.

En este sentido, ha apuntado a la "gran responsabilidad" de aquellos que tienen la capacidad de gestionar esos fondos. Al hilo de este argumento, ha lamentado que ese reparto, sin entrar en valoraciones políticas, a su juicio no está siendo "ágil".

"Nuestra responsabilidad es agilizar ese reparto y poner en marcha mecanismos para que el dinero llegue a la economía española", ha subrayado para, a continuación, distinguir entre los Fondos de Cohesión y los Fondos de Resliencia. "Los primeros se apoyan en las regiones beneficiarias, que son las que tienen la capacidad de ejecutar, y los segundos tienen su reparto centralizado en el Estado", ha expuesto por lo que ha pedido tanto a las administraciones locales como al Gobierno central "empujar" para que ese dinero llegue al ciudadano.

Además, ha pedido a administraciones y sector privado "ir de la mano", también que los concursos para acceder a los fondos europeos se "resideñen" teniendo en cuenta el actual contexto al alertar del "cuello de botella" que se va a formar, ya que el dinero que va a llegar de Europa es "mucho", pero esos plazos para ejecutarlo es "muy corto".

PROCESO SOSTENIDO

Por su parte, la eurodiputada socialista Cristina Maestre ha recordado que la despoblación es un proceso "sostenido" desde hace décadas y que se han invertido "muchos fondos" para intentar revertirlo. De ahí que haya reclamado respuestas "unánimes". "Hay que afrontarlo sin dramatizar, pero con análisis", ha continuado para aseverar que, ante este problema, no hay "fórmulas mágicas" pero sí, ha coincidido, una "excesiva burocracia de Europa".

"La letra pequeña de esa cantidad ingente de fondo presenta una tremenda dificultad para acceder a ellos. Los alcaldes de municipios pequeños, con un secretario itinerante y plenos trimestrales no tienen capacidad para legislar estos fondos", ha apuntado para mostrarse a favor de esa fiscalidad diferenciada en zonas rurales que estimulen a las empresas que se instalen en zonas deprimidas.

En este punto, Maestre ha destacado la importancia de la cogobernanza y del "esfuerzo" del Gobierno por revertir esta situación poniendo el reto demográfico como eje. Al hilo de este argumento, la europarlamentaria ha rechazado que desde lo urbano se decida lo que se haga en los núcleos rurales. "Reivindicamos el papel de lo local, en eso vamos todos juntos", ha insistido.

Ha sido el presidente ejecutivo de Europa Press, Asís Martín de Cabiedes, el que ha abierto la jornada que, ha recordado, se enmarca en el ciclo impulsado por la plataforma Futuro de Europa que busca que los ciudadanos aporten "ideas" en temas "relevantes" como medioambiente, salud, inmigración, economía, transformación digitial, y los fondos europeos.

En este caso, y tras itinerar estas jornadas por ciudades como Madrid, Bilbao, Sevilla y Valencia, en Valladolid se ha abordado un tema "clave", ha continuado, como son los fondos europeos y la despoblación para una CCAA como Castilla y León, que tiene esta cuestión entre sus "principales desafíos".

Y lo ha hecho en una jornada, ha concluido, con un "excelente panel" formado por Ángeles Armisén, Isabel Benjumea, Cristina Maestre y Susana Solís, estas últimas miembros de la Comisión de Desarrollo Regional del Parlamento Europeo.