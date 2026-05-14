La FRMP pide al Gobierno una financiación local "justa y sin trabas" para garantizar la "autonomía" de ayuntamientos

Miembros de la FRMP Castilla y León. - FRMP CASTILLA Y LEÓN

VALLADOLID 14 May. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Ejecutiva de la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP) de Castilla y León ha reclamado este jueves al Gobierno de España una financiación local "justa y sin trabas" para garantizar la autonomía de los ayuntamientos, en una sesión en la que también ha aprobado el presupuesto de la entidad para 2026, que asciende a 1.189.816 euros.

En concreto, la Comisión Ejecutiva ha aprobado por mayoría, con los votos del Grupo del Partido Popular, una moción en la que se exige al Gobierno de España una financiación local "justa, suficiente y respetuosa con la autonomía municipal".

El acuerdo incide en la presentación urgente de unos Presupuestos Generales del Estado (PGE), que se refuerce la participación de las entidades locales en los tributos estatales o, en su defecto, la adopción "inmediata" de medidas extraordinarias que permitan a los ayuntamientos utilizar "libremente" sus superávits, con priorización de vivienda social y servicios básicos.

La presidenta de la FRMP, Ángeles Armisén, ha sido contundente al señalar que "los ayuntamientos no pueden seguir asumiendo competencias impropias sin financiación ni estar sujetos a reglas fiscales que limitan su capacidad de respuesta ante las necesidades reales de los ciudadanos".

Asimismo, ha denunciado la falta de interlocución institucional y ha lamentado que este debate "se esté produciendo al margen de la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL)", órgano clave de cooperación que no se reúne con carácter ordinario dos veces al año como establece su reglamento.

Por su parte, el portavoz socialista en la FRMP, Eduardo Morán, ha reivindicado la financiación "mayor de la historia" del Gobierno de España a los ayuntamientos durante los últimos siete años, frente a los "recortes" de los gobiernos de Mariano Rajoy.

Además, ha defendido que la financiación local tenga mayor participación en los fondos del Gobierno de España y de la Administración autonómica, que ha considerado "escasa y condicionada".

Esa financiación, ha de llegar de manera "incondicionada para dar autonomía a los municipios", ha remarcado el portavoz del PSOE, que ha presentado una moción qye perseguía pedir a la Junta que financiara la prevención de los incendios y dejara de asfixiar a los pequeños municipios, si bien está no ha prosperado al contar con los votos en contra del PP.

PRESUPUESTO

Por otro lado, la Comisión Ejecutiva, máximo órgano de gestión de la FRMP, ha aprobado en esta sesión el presupuesto de la FRMP para 2026, que asciende a 1.189.816 euros.

Este órgano está integrado por la presidenta, cuatro vicepresidentes, el secretario general y 28 vocales, y es el encargado de definir la estrategia y coordinar la acción institucional de la Federación en defensa de los intereses de ayuntamientos y diputaciones.