Fromago Cheese Experience presenta en Zamora su plano completo y se consolida como la "mayor feria del queso de Europa" - FROMAGO CHEESE EXPERIENCE

ZAMORA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Feria Internacional Fromago Cheese Experience 2026 ha celebrado este miércoles su presentación oficial en el Palacio de la Encarnación, sede de la Diputación de Zamora, en un acto que ha reunido a cerca de un centenar de personas a 70 días de la inauguración de una feria que se consolida como la "mayor feria del queso de Europa".

El acto ha estado conducido por el presidente de la Diputación Provincial, Javier Faúndez, y la presidenta de EILZA (Escuela Internacional de Industrias Lácteas), Sara Fregeneda, entidad organizadora del evento.

Durante su intervención, el presidente provincial ha reivindicado el origen de Fromago, una feria que nace de agricultores y ganaderos que mantienen explotaciones vivas y generan empleo en la provincia, y de una industria quesera de "primer nivel" --las principales industrias queseras de España están ubicadas en Zamora-- que permite que el valor añadido de la materia prima, que antes se iba a otras partes del territorio, "se quede en Zamora".

Faúndez ha repasado también la dimensión de calle de la feria, que en su pasada edición reunió a más de 300.000 personas que "inundaron" una Zamora que "luce sus mejores galas" para recibir a visitantes de la provincia, de la Comunidad, de toda España y del extranjero.

A este respecto, se ha detenido en la vertiente de negocio para reocrdar que la primera edición de Fromago no se concibió con ese objetivo, y que fue en la segunda cuando, en colaboración con la Cámara de Comercio y el ICE de la Junta, nacieron las misiones comerciales inversas.

El presidente ha puesto también cifras al retorno de la inversión pública: en la pasada edición, Fromago generó un impacto publicitario de 1,2 millones de euros --cinco euros recuperados por cada euro invertido--, más de 14 millones de euros de cifra de negocio, más de 170.000 kilos de queso vendidos y más de 8.000 entradas en las galerías del queso, además de servir de escaparate para productores de otros productos gourmet de la provincia.

Faúndez ha dedicado la parte final de su intervención a EILZA, a la que ha definido como una entidad que "sabe trabajar" y cuya organización de la feria ha calificado de acierto desde el primer momento.

Asimismo, ha recordado que EILZA no es solo Fromago, sino la Escuela Internacional de Industrias Lácteas, la cantera donde se forman los futuros queseros y ganaderos a nivel provincial, autonómico, nacional e internacional.

Asimismo, ha recordado que EILZA no es solo Fromago, sino la Escuela Internacional de Industrias Lácteas, la cantera donde se forman los futuros queseros y ganaderos a nivel provincial, autonómico, nacional e internacional.

La presidenta de EILZA ha tomado la palabra para agradecer a las instituciones presentes --Junta, Ayuntamiento de Zamora, Delegación del Gobierno-- y a los patrocinadores y colaboradores de la feria: INLAC, Caja Rural de Zamora, Iberdrola y Cobadú como patrocinadores, y Obando, Toyota, Telpark y la Cámara de Comercio de Zamora como colaboradores, además de todos los patronos de la escuela, expositores, el Obispado, proveedores y organizaciones profesionales.

Fregeneda ha cerrado su intervención con las cifras que definen esta III edición, ya que el objetivo al terminar 2024 era superar los 300 expositores y los 400 stands; hoy, con el plano cerrado al 100 por ciento y todos los expositores confirmados, ese objetivo está "más que superado".