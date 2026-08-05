El fuego de Burgohondo (Ávila) evoluciona "favorablemente" y es posible que baje a IGR 1 en próximas horas

Vista una semana después de que llegara el fuego, a 1 de agosto de 2026, en La Adrada, Castilla y León (España). - César Vallejo Rodríguez - Europa Press

ÁVILA, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Ávila, José Francisco Hernández Herrero, ha informado de que el incendio forestal de Burgohondo (Ávila) evoluciona de manera favorable y ha avanzado la posibilidad de plantear una bajada del índice de gravedad (IGR) de 2 a 1 en próximas horas, una posibilidad que se ha planteado en la reunión de esta mañana del Centro de Coordinación Operativo Integrado (CECOPI).

Según ha explicado Hernández Herrero tras esta reunión, el fuego no presenta reproducciones fuera del perímetro y las que ocurren en el interior, en las horas centrales del día, reciben atención inmediata.

Asimismo, ha destacado la mejoría "considerable" de la situación "jornada a jornada" debido al trabajo realizado y al amplio despliegue de medios asignados a las labores de extinción.

En este sentido, el delegado ha señalado que, según la propuesta técnica y de acuerdo con el plan Infocal, procede el descenso al nivel 1 de peligrosidad, una medida que prevé formalizarse a las 19.00 horas en la siguiente reunión del órgano de coordinación.

Igualmente, ha aclarado que este cambio de nivel no supondrá una reducción en los recursos destinados a la zona.

Por último, Hernández Herrero ha asegurado que el operativo cuenta con suficientes efectivos propios y ajenos incorporados -entre los que figuró un medio aéreo serbio- para evitar nuevos daños.

"Tenemos medios propios, medios ajenos incorporados suficientes como para que este incendio no cause más daño del que ya ha causado, que no es poco", ha manifestado.