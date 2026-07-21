El fuego de La Mierla se encuentra a 5-7 kilómetros de la provincia de Soria

SORIA 21 JUL (EUROPA PRESS)

El incendio declarado en La Mierla (Guadalajara) se encuentra en estos momentos, sobre las 9.15 horas de este martes, a unos 5-7 kilómetros de la provincia de Soria, donde cerca de 50 vecinos de dos pueblos han pasado la noche tras ser desalojados en la tarde del lunes.

El Cecopide Soria (Centro de Coordinación Operativa Integrado), se ha reunido a las 8.00 horas de este martes bajo la presidencia de la delegada territorial, Yolanda de Gregorio, para analizar la situación ante la evolución del incendio.

Los medios del Infocal que se encuentran en Soria ante la proximidad del incendio, de manera coordinada con el INFOCAM de Castilla-La Mancha, que están actuando en la provincia de Guadalajara, al objeto de controlar el incendio aprovechando la ventana favorable de las condiciones meteorológicas a lo largo de la noche.

Durante la pasada noche, tal y como ha informado el jefe de Jornada del Centro Provincial de Mando, se ha conseguido bajar la intensidad del fuego, aunque dadas las características y anchura del frente la situación "sigue siendo muy complicada".

En la mañana de este martes se intentará aprovechar la ventana favorable para actuar, condiciones que previsiblemente permanecerán hasta aproximadamente las 11.00 horas, según han informado desde la delegación de la Junta en Soria.

EVACUADOS.

Respecto a las personas evacuadas, la normalidad ha sido la tónica y así se ha trasladado desde la residencia de personas mayores 'Virgen del Prado', en Retortillo de Soria, a la residencia 'Sagrada Familia' de Arcos de Jalón. A ellos se va a unir a lo largo de este martes el residente que se trasladó al servicio de Urgencias del Hospil Santa Bárbara y cuya situación ha evolucionado favorablemente.

Por tanto, serán 33 las personas trasladadas al centro residencial de Arcos de Jalón: 31 usuarios de la residencia de Retortillo de Soria más dos vecinos de este pueblo evacuados también por tener reconocido grado tres de dependencia.

En la residencia del Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) Almazán han pasado la noche 21 vecinos de la localidad de Barcones, cuyo desalojo también se acordó en el seno del Cecopi en la tarde de este lunes.

En función de la evolución del incendio y su afección a la provincia de Soria, el Cecopi irá adoptando las medidas oportunas respecto a los desalojados o los pueblos que permanecen en situación de alerta, como son Retortillo, Arenillas o Lumías (pedanía de Berlanga de Duero).