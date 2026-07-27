El fuego de Murias de Ponjos ha calcinado más de 2.000 hectáreas y continúa en IGR-1

Zona quemada por el incendio forestal, a 24 de julio de 2026, en Murias de Ponjos (León). - Fernando Otero - Europa Press

LEÓN, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego, ha visitado este lunes las zonas afectadas por el incendio forestal de Murias de Ponjos, que ha calcinado ya más de 2.000 hectáreas y continúa en Índice de Gravedad Potencial 1 (IGR-1).

Además, ha manifestado la necesidad de permanecer vigilantes y tener precaución durante la tarde ante los vientos previstos, que podrían afectar tanto a este fuego como al de Quintela, este último también en IGR-1.

Eduardo Diego se ha desplazado a la comarca de Riello, donde se localiza el incendio de Murias de Ponjos, que alcanzó el IGR-2 durante la noche del pasado día 23 de julio y que en los últimos días ha mantenido desalojados a los vecinos de algunas localidades de la zona, según ha informado a Europa Press en un comunicado la delegación territorial de la Junta en León.

En un primer momento fueron desalojados Andarraso, Rosales y Folloso y, posteriormente, también Murias de Ponjos, Ponjos, Inicio y Trascastro, hasta llegar a verse afectadas alrededor de 174 personas. La evolución favorable del incendio permitió el regreso progresivo de todos los vecinos y la desactivación del Cecopi, al rebajarse finalmente el incendio a IGR-1.

El delegado territorial ha agradecido a los trabajadores de todo el operativo contra incendios su labor al frente de las llamas. Acompañado por el jefe del servicio territorial de Medio Ambiente, Jesús Méndez, Murias de Ponjos y el alcalde de Riello, Manolo Rodríguez, ha comprobado in situ la situación actual del incendio, que actualmente no tiene llama, pero sí puntos calientes que pueden provocar reproducciones.

El delegado también ha saludado a la alcaldesa de Valdesamario, Cristina García, a quien ha agradecido la buena disposición y coordinación en este fuego.