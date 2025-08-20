El fuego obliga a evacuar Cardaño de Arriba (Palencia) por segunda vez

Archivo - Sucesos.- El incendio de La Alberca (Salamanca) obliga a confinar el municipio y a evacuar a los turistas - EUROPA PRESS - Archivo

PALENCIA, 20 Ago. (Europa Press) -

La proximidad del fuego ha obligado a evacuar la localidad palentina de Cardaño de Arriba por segunda vez en tres días.

El fuego originado en Barniedo de la Reina (León) ha entrado por el valle de Mazobre y amenaza la zona del Alto Carrión en la Montaña Palentina.

La Junta ha declarado Índice de Gravedad Potencial 2 para este incendio que afecta al término municipal de Velilla del Río Carrión (Palencia) al existir "situaciones que podrían comportar grave riesgo para la población y bienes no forestales".