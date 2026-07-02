El incendio de gravedad 1 de Sena de Luna (León) supera las 100 hectáreas

LEÓN 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio iniciado a las 21.08 horas del día de ayer en Sena de Luna (León), que permanece en Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1, ha superado las 100 hectáreas y el operativo espera poder controla su avance a lo largo de la noche.

Así lo ha trasladado el jefe de jornada del CPM de León, Víctor Fernández, quien ha detallado que el fuego se encuentra en una zona "muy inaccesible" pero que está "limitada y bastante confinada", por lo que el incendio "no ha salido de ahí" y se mantiene el perímetro.

"Esperamos controlar su avance a lo largo de la noche o por lo menos estabilizar el perímetro", ha explicado, ya que se espera que la evolución durante la noche sea buena y que mañana se pueda dar el incendio por controlado.

El incendio se originó a las 21.08 horas del miércoles en una cuneta de la autovía que comenzó a arder y no se pudieron hacer con él los bomberos de tierra, con lo cual se extendió durante la noche y se ha trabajado desde el amanecer durante todo el día con esas limitaciones.

Precisamente, a las 15.19 horas de este jueves se ha elevado a gravedad 1 y ha sido necesario restringir la circulación en uno de los carriles de la AP-66 para el acceso de los medios de extinción.

En el incendio trabajan en estos momentos 17 medios. En concreto, un técnico, tres agentes medioambientales, tres cuadrillas terrestres, tres autobombas, cinco cuadrillas helitransportadas y seis aeronaves.

La Subdelegación del Gobierno en León ha remitido un aviso en el que se ruega a los conductores que extremen la precaución si circulan por la AP-66, ya que el humo puede reducir la visibilidad en algunos tramos.

En este sentido, se recomienda atender en todo momento la señalización y las indicaciones de los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.