Fundación la Caixa destina 6.000 euros a AMEE para proyectos de justicia restaurativa en Burgos y Valladolid

BURGOS 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Asociación para la Mediación, el Encuentro y la Escucha (AMEE) ha recibido el apoyo de Fundación la Caixa, a través de CaixaBank, con una aportación de 6.000 euros destinada al desarrollo de varios proyectos de justicia restaurativa en Burgos y Valladolid.

Esta colaboración, que tendrá lugar hasta mayo de 2027, permitirá poner en marcha diferentes iniciativas orientadas a "la prevención del delito, la reparación del daño y el acompañamiento a víctimas", según ha expresado AMEE en un comunicado recogido por Europa Press.

Uno de los proyectos que se desarrollará durante este periodo consiste en la realización de conversaciones y charlas restaurativas dirigidas a estudiantes de educación secundaria, bachillerato y universidad de centros de Burgos y Valladolid, con el objetivo de promover valores como "la responsabilidad, la empatía y la convivencia".

La iniciativa contará con la participación de profesionales, víctimas y personas que han cometido delitos tras haber realizado procesos de responsabilización, quienes compartirán sus experiencias para favorecer la reflexión sobre las consecuencias personales y sociales de determinadas conductas.

Asimismo, AMEE pondrá en marcha un proyecto piloto orientado a la ejecución educativa de medidas judiciales para menores infractores en colaboración con la Fiscalía de Menores de Burgos. La intervención combinará procesos de arteterapia con encuentros restaurativos junto a internos del Centro de Inserción Social (CIS), mediante los que se ofrecerá a los jóvenes espacios para "la reflexión, la expresión emocional y la asunción de responsabilidades".

Este programa busca favorecer el desarrollo de competencias personales y sociales, contribuir a la prevención de la reincidencia y fortalecer la coordinación entre el sistema judicial y la comunidad.

Otro de los proyectos impulsados gracias a esta colaboración está dirigido a víctimas de violencia sexual, una iniciativa que prioriza "el acompañamiento, la escucha y la reparación emocional en entornos seguros y especializados".

De forma complementaria y siempre voluntaria, contempla procesos de responsabilización con agresores condenados y la posibilidad de desarrollar actuaciones restaurativas cuando existan las condiciones adecuadas para ello, con los objetivos de contribuir a la recuperación de las víctimas, reforzar su protagonismo en los procesos de reparación y promover respuestas restaurativas adaptadas a sus necesidades.