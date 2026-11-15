La Fundación Jesús Pereda de CCOO CyL organiza una jornada contra la 'Censura cultural' este lunes en la UVa

La Fundación Jesús Pereda de CCOO CyL organiza este lunes una jornada contra la 'Censura cultural' en la UVa - CCOO CYL

VALLADOLID 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Jesús Pereda de CCOO Castilla y León, en colaboración con la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Valladolid, celebrará este lunes, 16 de noviembre, la jornada 'Censura Cultural' con el objetivo de denunciar las "restricciones a la libertad de expresión que afecta al sector" en la Comunidad.

La cita tendrá lugar en el Salón Lope de Rueda de la citada facultad a las 12.00 horas y contará con acceso libre hasta completar aforo, según ha informado el sindicato en un comunicado recogido por Europa Press.

El objetivo de este encuentro es generar un "espacio crítico de análisis y debate" en torno a "los episodios de veto, cancelación y restricciones a la libertad de expresión que afectan al sector cultural y a la memoria democrática", con "especial énfasis en la situación actual de Castilla y León".

El presidente de la Fundación Jesús Pereda de CCOO CyL, Luis Fernández Bayón, ha subrayado la necesidad urgente de abordar esta problemática "desde la sociedad civil y el ámbito sindical y académico".

Además, ha señala que la cultura "no puede estar tutelada ni sometida a criterios ideológicos" que busquen "silenciar voces incómodas".

"Cuando se censura una obra de teatro, una exposición o se retiran libros de una biblioteca, no solo se ataca a los creadores, sino que se recorta el derecho de toda la ciudadanía a pensar libremente y a construir una sociedad democrática", ha advetido.

Asimismo, Bayón ha destacado el compromiso de la Fundación con los profesionales del sector en la Comunidad. "Con esta jornada queremos dar voz a quienes sufren directamente estas injerencias en Castilla y León y defender que la libertad de creación y de expresión son pilares irrenunciables de nuestra democracia", ha apostillado, todo ello después de que la Consejería de Cultura del Gobierno PP y Vox en la Comunidad haya incluido criterios ideológicos en algunas ayudas al sector del cine.

En la jornada, además de Bayón, participará la decana de Filosofía y Letras, Dunia Etura, y la secretaria general de COO, Ana Fernández de los Muros.

Asimismo, intervendrán en las mesas redondas la bailarina y coreógrafa y la actriz y dramaturga María San Miguel, además del artista, docente e investigador Íñigo Varona, el ilustrador Dario Adanti y la técnica facultativa de bibliotecas María Ángeles Martín.