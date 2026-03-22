Fundación Palarq reconoce la labor de Eresma Arqueológico y la URJC con una ayuda que impulsará sus investigaciones

Recreación de una de las cabañas en la Peña del Moro. - ERESMA ARQUEOLÓGICO

SEGOVIA, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Palarq ha reconocido la labor de Eresma Arqueológico y del Área de Arqueología de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y les ha concedido una ayuda de 3.700 euros que se destinará al análisis de diferentes muestras procedentes de los yacimientos que actualmente se encuentran en estudio dentro del proyecto.

Una ayuda que se enmarca dentro del plan de apoyo a la investigación en España que desarrolla esta fundación y que cuenta con convocatorias específicas para el análisis de restos arqueológicos ya excavados en territorio nacional.

De entre más de 200 candidaturas, el proyecto 'Estudio de la evolución de las poblaciones adscritas a la prehistoria reciente en el valle del Eresma (Segovia, Castilla y León)' ha sido uno de los galardonados por la Fundación Palarq, referencia en el ámbito nacional que dedica "esfuerzos" a la financiación y difusión de proyectos de arqueología y paleontología humana desarrollados por equipos españoles.

"Estamos enormemente ilusionados y agradecidos de que una entidad de referencia internacional como la Fundación Palarq apueste por nuestro trabajo. Este apoyo nos permite dar un salto cualitativo en la investigación arqueológica del valle del Eresma y seguir profundizando en el conocimiento de las comunidades prehistóricas que lo habitaron", ha afirmado a Europa Press el arqueólogo segoviano Raúl Martín Vela, director de Eresma Arqueológico que trabaja desde 2017 de la mano de la URJC en la investigación, protección y valorización del patrimonio arqueológico del tramo medio de este valle segoviano.

El importe total de la ayuda concedida asciende a 3.700 euros y se destinarán al análisis de diferentes muestras procedentes de los yacimientos que actualmente se encuentran en estudio dentro del proyecto. En concreto, se llevarán a cabo dataciones por radiocarbono (C14) en de tres de los seis yacimientos investigados, así como el estudio composicional de las cuentas de collar de variscita recuperadas en el dolmen de Santa Inés.

"Vamos a poder resolver, por fin, la procedencia de estas joyas elaboradas en una materia prima tan singular y exótica como la variscita, y comprender cómo llegaron hasta Segovia desde alguno de los principales focos de explotación conocidos en la prehistoria, localizados en Zamora, Barcelona o Huelva", ha señalado el profesor de la URJC Alberto Polo Romero.

Estos análisis serán realizados por el grupo de investigación dirigido por el segoviano Javier Pinto Sanz, profesor Titular del Área de Cristalografía y Mineralogía de la Universidad de Valladolid.

Otra de las analíticas previstas se centrará en el estudio de los residuos orgánicos conservados en un vaso campaniforme recuperado en el yacimiento de Cerro Tormejón (Armuña). En este caso, los análisis se realizarán en los laboratorios de la Universidad Autónoma de Barcelona por la doctora Nadia Tarifa Mateo, "una de las principales especialistas a nivel nacional en el estudio de residuos orgánicos en recipientes cerámicos arqueológicos".

"Este tipo de análisis nos permite aproximarnos de manera directa a la vida cotidiana de las comunidades prehistóricas, ya que hacen posible identificar los alimentos y bebidas que contenían estos recipientes cerámicos", ha señalado Tarifa Mateo.

Desde el proyecto Eresma Arqueológico señalan que estos trabajos no serían posibles sin el apoyo económico recibido en los últimos años por parte de los ayuntamientos de Bernardos, Armuña y Nava de la Asunción, así como del Grupo de Acción Local Aidescom, la Junta de Castilla y León y la Diputación de Segovia.

"Seguimos buscando, contra viento y marea, la manera de continuar investigando y promoviendo el patrimonio arqueológico de nuestros pueblos como motor de desarrollo y como una seña de identidad del medio rural. Nuestro agradecimiento más sincero a todas las instituciones, entidades y gentes del territorio implicadas en sacar adelante este proyecto, y muy especialmente a la Fundación Palarq por su reciente respaldo económico", han apuntado los investigadores del proyecto.

De cara al próximo verano, está previsto que continúen las excavaciones arqueológicas en al menos tres enclaves de especial relevancia: el Dolmen de Santa Inés, el Cerro Tormejón y la Villa de Matabuey.