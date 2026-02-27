Fundación Renault Group España dona 12 vehículos a la Dirección de la Policía para formación en conducción segura

Entrega de los vehículos a la Dirección General de la Policía. - FUNDACIÓN RENAULT GROUP ESPAÑA

VALLADOLID 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Fundación Renault Group España ha formalizado una colaboración con la Dirección General de Policía con el objetivo de contribuir a la formación de las capacidades de conducción de sus profesionales y ha donado 12 vehículos prototipo, que proceden del Centro I+D+i de la compañía en Valladolid.

Estos vehículos se emplearán en actividades formativas y en ensayos destructivos orientados a dotar a equipos de la Policía Nacional de capacidades operativas y de conducción.

El acto de entrega oficial de los vehículos ha tenido lugar en el Acuartelamiento Militar del Ejército del Aire y del Espacio de Getafe, al que han asistido el director de la Fundación, Ignacio Rodríguez-Solano; el director del Centro I+D+i de Renault Group en Valladolid, César Lorenzo; Santiago Sanz Gómez, Comisario Jefe del Área de Automoción; Juan Diego Villanueva, inspector Jefe del Servicio de Aplicaciones técnicas de Automoción y Juan de Dios Díaz, inspector Jefe de la Sección de Formación Vial del Área de Automoción.

Rodríguez-Solano ha asegurado que la Fundación Renault Group España: trabaja "para favorecer una movilidad más accesible y segura para todos" a lo que ha añadido que la seguridad vial, el rescate y la respuesta ante situaciones de emergencia está en el ADN de la Fundación y se materializa en la "colaboración" que ofrece a los cuerpos y entidades responsables de la seguridad ciudadana "como actores clave del territorio".