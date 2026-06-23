Fundación Triángulo reconoce este jueves a la activista trans vallisoletana Miss Julys

VALLADOLID 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Fundación Triángulo otorga el galardón 'Triángulo Rosa' a la vallisoletana Julia Navas García, conocida artísticamente como Miss Julys, en reconocimiento a su papel "como pionera de la visibilidad trans y el activismo LGTBIQ+ en Valladolid desde finales de la dictadura y durante la Transición".

El homenaje se enmarca dentro de la 'Queer Night' del Zorrilla's Fest, que se celebra este jueves 25 de junio a las 20.00 horas en el Desván del Deseo, señala la fundación a través de un comunicado remitido a Europa Press.

Fundación Triángulo reconoce así a quienes pusieron "la semilla de la lucha por los derechos de las personas LGTBIQ+, en momentos especialmente complicados, marcados por la represión".

El colectivo recuerda que a lo largo de su trayectoria, Miss Julys compartió escenarios por todo el país "con figuras de la talla de Bibiana Fernández o Paco España, además de traer a Valladolid una propuesta artística llena de amor, humor y fantasía".

A finales de los 90, "revolucionó" la noche vallisoletana al abrir el mítico bar 1900, un espacio seguro para las personas LGTBIQ+, en el que ejercía como DJ. El local sirvió para romper prejuicios en una sociedad todavía muy conservadora.

También estuvo ligada a los orígenes de La Muestra de Cine y Diversidad Sexual CINHOMO, organizada por Fundación Triángulo, que este año ha celebrado su 25ª edición.

El Zorrilla's Fest acoge este evento con la intención de conectar "las luchas del pasado con las del presente, en un ejercicio de memoria histórica más que necesario en los tiempos que corren".