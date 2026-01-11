La galga zamorana 'Sombra de Cacheva' se alza con la I Copa Diputación de Ávila de Galgos en Campo

Los galgos durante la final de la I Copa Diputación de Ávila de Galgos en Campo, celebrada en Palacios de Goda. - DIPUTACIÓN DE ÁVILA.

ÁVILA 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

La galga 'Sombra de Cacheva', del club zamorano Lebrel de Diana, ha ganado la I Copa Diputación de Ávila de Galgos en Campo, que celebró el sábado 10 de enero su final en el municipio de Palacios de Goda.

En una final disputada a dos persecuciones, la perra de caza se impuso en ambas a su rival, 'Culichi de Izquierdo', del club Vedado Nuevo, de Aldeaseca, según ha informado la Diputación de Ávila en un comunicado recogido por Europa Press.

El encuentro comenzó a las 10.00 horas con las presentaciones de las dos participantes caninas, un acto al que asistió el presidente de la institución provincial, Carlos García.

Ya a las 11.00 horas se celebró la primera carrera, en la que se impuso la galga zamorana y en la que, entre ambas contendientes, dieron muerte a la liebre. En la segunda, 'Sombra de Cacheva' volvió a ser más rápida que su rival y cerró la final.

El diputado de la Zona de Arévalo, Félix Álvarez, ha señalado que la cita ha atraído a un "numeroso público" en una final que ha "respondido a las expectativas". "Queremos agradecer al público, a tantos aficionados a la caza que hay en nuestra provincia y en otras provincias de Castilla y León, su amor por el campo, su respeto y su paciencia para esperar a que salieran las liebres", ha apostillado, para incidir en que la competición ha sido un "éxito".