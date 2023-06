Gallardo adelanta que la Junta presentará en septiembre la estrategia 'Tierra de Sabor' para impulsar el sector del vino

García-Gallardo recalca el "firme compromiso" de la Junta con el sector vinícola como "generador de empleo en el medio rural"

VALLADOLID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, ha adelantado que la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural presentará durante el mes de septiembre la estrategia de 'Tierra de Sabor' con la que se pretende impulsar al sector del vino.

Así lo ha anunciado García-Gallardo este viernes durante el acto de presentación del informe sobre el mercado de vinos con Denominación de Origen de Castilla y León durante el año 2022, realizado por NielsenIQ, celebrado en la Finca Zamadueñas del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (Itacyl).

En su intervención, el vicepresidente de la Junta ha recalcado el "firme compromiso" de la Administración autonómica con el sector vinícola de la Comunidad como "generador de empleo" en el mundo rural, si bien ha señalado que hay "razones para ser optimistas" ha abogado por la "prudencia".

En este sentido, García-Gallardo ha defendido que "hay razones para ser optimistas", aunque sigue abogando por la "prudencia". "Hay margen de mejora, y en eso vamos a trabajar", ha asegurado el vicepresidente.

Durante la reunión, en la que han participado también el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Gerardo Dueñas, y el director del Itacyl, Rafael Sáez, el vicepresidente ha reiterado ante los representantes de los consejos reguladores de las figuras de calidad vínicas reconocidas en Castilla y León el compromiso de la Junta con el sector vinícola como "generador de empleo en el medio rural".

"Desde el Gobierno de Castilla y León hemos puesto un interés muy especial en el sector del vino por todo lo que representa. Y lo hemos hecho con iniciativas novedosas, con actuaciones concretas como las desarrolladas en FITUR", ha remarcado Juan García-Gallardo.

"MÁXIMA CALIDAD"

Asimismo, el vicepresidente ha defendido "la máxima calidad" de los productos de todas las denominaciones de origen y de todas las figuras de calidad, y ha ensalzado "la capacidad de los bodegueros y de todos los profesionales del sector del vino" para crear nuevos productos.

Por ello, García-Gallardo ha garantizado el compromiso de la Junta para seguir trabajando por todos ellos desde el plano de la "simplificación administrativa, unificando registros para que exista una mayor seguridad jurídica" y añadiendo una "importancia vital" a las campañas de promoción.

Todo ello, ha precisado el vicepresidente de la Junta, para asegurar que los vinos de Castilla y León estarán presentes a partir del próximo curso "en ferias donde hasta la fecha no estaban presentes y que son muy relevantes para el sector".

Sobre el último informe presentado por NielsenIQ, el vicepresidente ha manifestado que para este Gobierno "lo principal es contar con información".

En opinión de García-Gallardo, "no se puede desarrollar una estrategia de promoción del sector del vino sin contar con datos, y este informe en ese sentido nos da argumentos para saber cuál es el camino por seguir en un sector tan atomizado como es el del sector del vino".

El evento, donde personal de la empresa NielsenIQ ha presentado los principales resultados y conclusiones de este informe, ha tenido lugar en el Salón de Actos del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, y ha contado con la asistencia de los presidentes de las denominaciones de origen protegidas vitivinícolas de la comunidad.

INFORME VINOS CON DENOMINACIÓN DE ORIGEN

Entre los principales datos que aporta este análisis destaca la consolidación de la recuperación del mercado, si bien con un ritmo más lento del deseado en la industria. En este contexto podemos afirmar que los vinos de las DOP y la IGP de Castilla y León han tenido un comportamiento mejor que el conjunto de vinos de calidad de España y sus principales competidores.

Este crecimiento se refleja principalmente en las ventas nacionales de las DO de la comunidad, que han contado con un crecimiento de cuota de 1,3 puntos respecto al pasado año. Este aumento se debe principalmente al crecimiento del canal de Hostelería, más relevante para los vinos de Castilla y León que para el resto de orígenes, y un comportamiento muy positivo en el canal especialista.

En los canales tradicionales de alimentación y hostelería dentro del mercado nacional, Castilla y León escala por primera vez a la primera posición como líder del mercado. Así, en 2022, con una cuota de mercado en volumen de ventas del 27,6 por ciento, gana 0,7 puntos y se coloca por primera vez por encima de Rioja en la serie histórica.

En esta línea, los vinos de Castilla y León también se comportan bien en el canal alimentación, pues ha crecido la cuota de mercado, pasando del 23,4 por ciento al 23,8 por ciento en volumen de ventas y del 27,5 por ciento al 27,9 por ciento en valor.

Asimismo, en el canal hostelería, donde Castilla y León concentra más sus ventas que el promedio nacional, también se aprecia esta tendencia creciente: un crecimiento de casi el 19 por ciento en volumen y del 27,6 por ciento en valor y manteniendo la primera posición en cuota de mercado, tanto en volumen como en valor respecto a otras CC. AA.

Es importante destacar que otro signo de vuelta a la normalidad es el traspaso de ventas de la alimentación a la hostelería, que sigue produciéndose en 2022. El porcentaje de ventas en hostelería ha pasado del 30,3 por ciento al 35,5 por ciento a nivel nacional y, en la comunidad, el canal de la hostelería ha pasado del 44,7 por ciento al 50,2 por ciento.

El crecimiento del canal especialista para el vino con DO está en línea con el crecimiento de la hostelería. Así, el comportamiento de los vinos con DO de Castilla y León es muy bueno, con un crecimiento en volumen y valor en torno al 35 por ciento, siendo este incremento superior al de la media del mercado. De esta forma, la facturación del canal especialista de los vinos con DO de Castilla y León sigue ganando peso y alcanza el 70 por ciento.

Por denominaciones de origen de Castilla y León, se mantienen las posiciones un año más. Ribera del Duero y Rueda siguen ocupando la segunda y tercera posición en cuota de mercado en el conjunto de los canales de alimentación y hostelería. Ambas lideran el crecimiento de cuota de los vinos de calidad de la región. Por su parte, el resto de denominaciones de la comunidad se mantienen estables: León crece ligeramente, DO Toro y Cigales caen ligeramente y el Bierzo se mantiene.

VINOS DE CASTILLA Y LEÓN

El sector del vino es uno de los pilares de la economía de Castilla y León, con una facturación que supera los mil millones de euros. Se estima que la actividad vitivinícola aporta el 3,1 por ciento del PIB y ayuda a mantener el 3,8 por ciento del empleo, entre 18.000 y 19.000 personas en torno a 13.000 viticultores y más de 750 bodegas.

Los vinos de Castilla y León han apostado siempre por la calidad. De las 82.000 hectáreas de viñedo, más del 90 por ciento están amparadas por figuras de calidad y, de las bodegas, casi el 95 por ciento comercializa vinos amparados por algunas de las DOP o de la IGP de la región.

Esta apuesta ha convertido a Castilla y León en un referente en el mercado nacional del vino de calidad, ya que 31 litros de cada 100 que se comercializan en España son de las denominaciones de calidad de Castilla y León. Contamos con 16 DOPs (Arribes, Arlanza, Bierzo, Cebreros, Cigales, León, Ribera del Duero, Rueda, Sierra de Salamanca, Tierra del Vino de Zamora, Toro, Valles de Benavente y Valtiendas, más los tres vinos de pago, Abadía Retuerta, Dehesa Peñalba y Urueña) y la IGP Vino de la Tierra de Castilla y León.