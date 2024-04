Gallardo augura que quienes "se disfrazan de verdes" serán vistos como "reaccionarios"

Pide a los agricultores que voten "con responsabilidad" y cree que si se mantiene la misma coalición en Europa los resultados serán "peores"



VALLADOLID, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, de Vox, ha augurado este miércoles que quienes hoy se "disfrazan como verdes" serán vistos en el futuro como "reaccionarios y como personas que defendían algo alejado del realismo y del sentido común".

Asimismo, ha defendido a los sectores que ahora son tildados de "reaccionarios" por cuestionar la Agenda 2030 aprobada en 2015 y el Pacto Verde de 2020 y ha augurado que "algún día" serán "elogiados" por haber defendido unas "reivindicaciones justas y correctas que persiguen el bien común y el interés general".

A modo de ejemplo, ha rememorado que el escritor vallisoletano Miguel Delibes fue tildado de "loco y reaccionario" por ensalzar la vida en los pueblos, en el mundo rural y en el campo en su novela 'El Camino' publicada en 1950 cuando cuarenta años después fue reconocido "como el primer ecologista y el primer verde español".

García-Gallardo ha realizado esta reflexión en la inauguración del Foro 'Desmontando el Pacto Verde' organizado por la Junta de Castilla y León en el que ha recomendado a los profesionales del sector agrario que ejerzan su derecho al voto "con responsabilidad" y "muy conscientes" de que si en Europa se mantiene la misma coalición que ahora gobierna en Bruselas "el resultado no sólo no será distinto, será todavía peor", con cinco años más de Agenda 2030 y de medidas que "están acabando con el campo con la excusa del medio ambiente".

"Lo que yo quiero es que vayáis a votar, que se vaya a votar masivamente en esa convocatoria electoral", ha pedido el vicepresidente de la Junta que ha recomendado a los agricultores y a los ganaderos que no se conformen con las "migajas" con las que, a su juicio, se pretende "enmendar levemente" el Pacto Verde y se ha mostrado esperanzado en que las elecciones de junio concluyan "con una buena cosecha".

En este sentido, ha pedido a los asistentes a estas jornadas para "desmontar el Pacto Verde" que no se conformen con poco y ha recomendado que sean "ambiciosos" porque no están pidiendo nada imposible. "Lo que es imposible es mantener una economía verde con números rojos", ha sentenciado el político de Vox que ha defendido que su partido no se ha "amilanado" ni "achantado" ante acusaciones de no ser europeistas por haber criticado la Agenda 2030 y el Pacto Verde respecto a las que se han mantenido "firmes, coherentes y consistentes en el tiempo" convencidos de que estaban "del lado del bien, del sentido común y de la verdad".

Juan García-Gallardo ha recordado al respecto las recientes manifestaciones del sector del campo que han recorrido gran parte de Europa y se ha puesto al lado de los del "chaleco amarillo" por su defensa del campo y del cuidado de la naturaleza en la España Vaciada.

El vicepresidente, que ha sido recibido por un grupo de agricultores y de ganaderos que se han concentrado con una docena de tractores a las puertas del Centro Cultural Miguel Delibes en el que se ha organizado el foro, ha conversado con los manifestantes y ha compartido "sin cambiar ni una sola coma" sus reivindicaciones y sus inquietudes con las que han exigido "éxito en las soluciones".

"Esta es una batalla de todo el mundo y es la batalla de nuestra generación porque si España pierde su soberanía alimentaria y si España pierde su capacidad estratégica para producir alimentos de calidad estamos perdidos", ha aseverado García-Gallardo que ha recordado que si se muere el mundo rural se morirá una parte esencial de España. "A ver qué comen en las ciudades", se ha preguntado en tono retórico y ha parafraseado el título de la película 'Morir o vencer' para resumir los retos del sector primario.

"Aquí vais a tener todos vosotros un Gobierno regional prudente, sereno pero también valiente y audaz que os va a defender aquí en Madrid, en Bruselas y donde haga falta", ha concluido Juan García-Gallardo en el acto institucional en el que ha defendido que la política no es una cuestión para tibios "ni para medias tintas, ni para cobardes".