Gallego reconoce la empatía de la gente con UPL y por el "cambio" de políticas para acabar con la deficiencias

Alicia Gallego en su visita al rastro de León. - UPL

LEÓN 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista de UPL por León a las Cortes, Alicia Gallego, ha reconocido este domingo que está percibiendo "mucha empatía" de la gente con el proyecto de Unión del Pueblo Leonés y el "necesario cambio de políticas públicas" ante las "deficiencias existentes", sobre todo en el medio rural.

Gallego, que ha visitado este domingo el rastro de la capital leonesa, ha asegurado que existe "deficiencias" en el medio rural en materia de sanidad, educación o carreteras "que no permiten un asentamiento poblacional joven" así como en internet "que es otra de las grandes carencias".

En el caso de las ciudades, la cabeza de lista de UPL ha aseverado que la situación de los jóvenes "no acompaña" ya que tienen "talento, están bien formados", en donde la vivienda o la falta de una ordenación del territorio adecuada "son problemas" que UPL quiere "atajar", lo que tiene que ir unido a "unos programas de empleo" que son "esenciales" para cualquier comarca, al igual que planes de reindustrialización.

Por otro lado, ALicia Gallego ha aseverado que UPL volverá a defender en las Cortes en la próxima legislatura la ley de agentes medioambientales "que PP y Vox ralentizaron y obstaculizaron su tramitación" y ha explicado que en la última reunión mantenida con el sector les transmitieron que "no se está haciendo nada" y aunque el operativo es de doce meses "no hay rumbo, ni medios materiales ni profesionales".

Por ello, Gallego ha apuntado que con el calor y las lluvias, quizá se vuelva a repetir "tristemente" esa pérdida patrimonial económica que provocan los grandes incendios, como los "sufridos" en la Sierra de la Culebra, en Zamora, y ha augurado que se volverá a ver "la falta de gestión de quien compete o de hasta que entonces han estado gobernando el PP y Quiñones como principales responsables".

"Si no se toman las medidas va a ser otro desastre climático y sobre todo patrimonial y económico para la provincia", ha sentenciado Alicia Gallego..



