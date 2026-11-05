Gamarra promete atender las reivindicaciones de las FCSE en lugar de desalojar a sus representantes sindicales. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular, Cuca Gamarra, se ha comprometido este jueves a atender y materializar las reivindicaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) y ha reprochado al Gobierno el desalojo de los representantes sindicales y asociativos del Ministerio del Interior.

"El mundo al revés, porque mientras a ellos se les desalojaba, a todos aquellos que estaban acampados en sol sin ningún tipo de autorización, se les permite estar. Y hay que poner orden y devolver la autoridad a quien la tiene y mantener el orden a través de unas normas comunes", ha defendido Gamarra, minutos antes de participar en la sede del PP de Valladolid en un encuentro con asociaciones representativas de la Policía Nacional y la Guardia Civil con el fin de escuchar sus reivindicaciones.

Y es que Gamarra, que ha estado acompañada en la reunión por la candidata número uno al Congreso por la provincia, María Pardo; el presidente provincial del PP, Conrado Íscar; el alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, y el diputado nacional y número dos a la Cámara Baja, Eduardo Carazo, ha calificado como una muestra de "desprecio" que los portavoces de las organizaciones policiales fueran expulsados de la sede ministerial cuando reclamaban su clasificación como ocupación de máximo riesgo.

A juicio de la dirigente del PP, los agentes no solicitan "ningún tipo de privilegio", sino "algo razonable, algo justo" como es el reconocimiento de la profesión de riesgo, una medida ya respaldada en la Cámara Alta. "¿Cómo es posible que se les haya estado negando durante estas dos legislaturas esa condición que sí tienen reconocidas los policías locales o los bomberos?", ha recriminado la dirigente 'popular', quien ha incluido en esta tabla de reivindicaciones que se compromete a atender la actualización urgente de las dietas por razón de servicio y la dotación de un "escudo jurídico" que les permita salvaguardar sus vidas en intervenciones contra el delito, así como, de un modo especial, la reactivación de la equiparación salarial pendiente desde el acuerdo suscrito en 2018

A este respecto, Gamarra ha recordado que el Gobierno de Pedro Sánchez ha subido 140 impuestos, "pero, sin embargo, no ha ido a lo que se necesita. No ha ido, por ejemplo, a esa equiparación salarial tan necesaria que el Partido Popular dejó firmada y se ha quedado paralizada", ha insistido.

Por ello, la diputada nacional del PP ha resumido que "el mensaje es que ha llegado el momento ya por fin de proteger a quienes protegen a los ciudadanos ante el abandono que han sufrido durante estos ocho años", al tiempo que ha aprovechado para censurar que el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska ha estado hasta ahora volcado en elaborar "listas de periodistas" en lugar de combatir el alza de la delincuencia en los cascos urbanos.

Según ha apuntado la dirigente del PP, las iniciativas que defiende su formación no constituyen promesas coyunturales, sino la garantía de dotar a las fuerzas de seguridad de recursos suficientes para "devolverle a la sociedad seguridad, orden, ley y que la gente sepa que hay que cumplir las normas".

Por su parte, la candidata número uno del PP al Congreso por Valladolid, María Pardo, ha expresado el agradecimiento de la formación hacia la Policía Nacional y la Guardia Civil tras recalcar que "hacen posible que la vida de los vallisoletanos y de los españoles sea posible gracias a poner en juego muchas veces su propia vida".

"MÁS SOLOS QUE NUNCA", CON 17.000 AGRESIONES EN 2024

La aspirante al Congreso ha advertido de que los agentes están "más solos que nunca", circunstancia que ha ilustrado al recordar que en 2024 se registraron más de 17.000 agresiones a miembros de las fuerzas de seguridad y al rememorar a los guardias civiles fallecidos en acto de servicio en Andalucía en la lucha contra el narcotráfico.

Para concluir, Pardo, en sintonía con Gamarra, ha afeado que Interior desalojara con "premeditación y alevosía" a los agentes encerrados el pasado 27 de octubre en el ministerio y ha reivindicado la necesidad de articular la jubilación anticipada, asegurar infraestructuras acordes al siglo XXI y situar al frente de los puestos de gestión a profesionales capacitados. "Llevan mucho tiempo cuidando a España y ya ha llegado el momento de que España cuide de ellos", ha concluido la candidata 'popular' al formalizar la ronda de contactos con las entidades representativas del sector.