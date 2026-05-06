Garamendi denuncia que "el gran problema" que tienen los empresarios "se llama absentismo"

El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, atiende a los medios durante el acto institucional 'Por la Unión Empresarial de Salamanca', en el Aula Cultural de Unicaja. - Manuel Ángel Laya - Europa Press

SALAMANCA 6 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ha denunciado este miércoles en Salamanca "el gran problema" de los empresario, que "se llama absentismo". "De los 18 millones de personas que trabajamos en la actividad privada, todos los días faltan 1.600.000 personas", ha explicado.

Sobre este asunto, Garamendi ha indicado que la solución es hablar de lo acordado en la coordinación de convenios y espera que los sindicatos se sienten también para hablar y arreglarlo entre todos. "También desde las asociaciones médicas y las mutuas pueden participar, porque incluso podemos detectar una parte que puede ser absentismo", ha añadido.

Antes de la celebración del acto institucional organizado por CEOE CEPYME Salamanca con motivo de la unidad empresarial en la provincia, Antonio Garamendi ha señalado que, aunque el desempleo ha bajado en el último mes, "ahora crece por el efecto de la Semana Santa, es decir, hay un dato que hay que valorar y es que la mitad de ese crecimiento es de la hostelería, y la realidad es que hay tres millones de parados".

Además, Garamendi ha lamentado un dato que ha subrayado que tiene "mucho interés" y es que, en el primer trimestre del año, casi 70.000 autónomos dejaron de serlo. "Yo creo que solo han aumentado los autónomos con trabajadores", ha dicho el presidente en declaraciones recogidas por Europa Press. "Eso también hay que hacérselo mirar, porque cuando hablamos de cuál es la parte que más sufre de la sociedad, pues yo quisiera decir que también representamos a los autónomos".

Garamendi ha recordado que el martes en Madrid tuvieron un encuentro con el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, para tratar temas como las pensiones "de una parte muy importante de los trabajadores de este país que son los autónomos".

UNIÓN EMPRESARIAL EN SALAMANCA

Por otro lado, en cuanto a la unión de las organizaciones empresariales en Salamanca, Garamendi ha asegurado que "lo normal en el mundo empresarial español es que los empresarios vayan unidos y en una misma dirección. "Tenía poco sentido, pero lo importante es lo que se consigue ahora. Yo creo que es muy positivo también que, en la Cámara de Comercio, que es otra entidad que también tiene su importancia, los empresarios lleguen a un acuerdo para tener una lista conjunta", ha añadido sobre la candidatura que encabezará Alberto Díaz en Salamanca.

Garamendi ha trasladado a CEOE CEPYME su "felicitación" de parte de "todos los empresarios del país, grandes, medianos, pequeños y también autónomos a los empresarios de Salamanca que ya van en una misma dirección". "En España vemos muchos momentos de radicalidad y de no hablar", ha lamentado el presidente de los empresarios, al tiempo que ha alabado "que haya gente que se pueda sentar, que hable y que se llegue a acuerdos y que al final se vaya a una unidad de acción", ha finalizado.