Garcés compara al nuevo gobierno de la UVa con la Mesa Redonda de Camelot y destaca diversidad de talentos y bien común

Garcés posa con los vicerrectores que han tomado posesión este lunes - UVA

VALLADOLID 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La rectora de la Universidad de Valladolid (UVa), Pilar Garcés, ha comparado el nuevo gobierno de la institución universitaria con la Mesa Redonda de Camelot para lo que ha asignado a cada nuevo vicerrector las virtudes de un caballero artúrico, como la lealtad, la diplomacia, el rigor o la excelencia.

Pilar Garcés ha subrayado además que la "verdadera fuerza" de la Universidad de Valladolid reside en la diversidad de talentos unidos por el bien común.

La rectora de la UVa ha trasladado este mensaje en el acto de toma de posesión en sus cargos de los nuevos integrantes del equipo rectoral y ha explicado que al igual que en la leyenda, en el nuevo gobierno de la Universidad de Valladolid no hay jerarquías de importancia. "Todos los talentos son diversos y complementarios, y todos se ponen desde hoy al servicio del conocimiento y de la sociedad", ha aseverado.

Este lunes han tomado posesión de sus cargos el secretario general; Pedro José Rubio Vicente, y todos los vicerrectores que integran el equipo rectoral, a excepción de los vicerrectores de Soria Palencia y Segovia, Inés Ortega Cubero, María Cruz Tejedor Mardomingo y María del Carmen Garrido Hornos, respectivamente, que lo harán los días 23, 25 y 30 junio en sus campus.

En concreto, hoy han tomado posesión los vicerrectores de Extensión Universitaria y Relaciones Institucionales, José Ramón González García; de Coordinación del Equipo y Comunicación, Bartolomé Rubia Avi; de Profesorado, Óscar Angulo Torga; de Sostenibilidad y Responsabilidad Social, Luis Javier Miguel González; de Política Académica y Calidad Docente, José María Marbán Prieto; de Planificación Económica, María Lourdes Gómez del Valle; de Estudiantes y Proyección Profesional, María Aránzazu Moretón Toquero; de Patrimonio e Infraestructuras Digitales, Iván Israel Rincón Borrego; de Estrategia Internacional, Víctor Temprano García, y de Investigación y Transferencia, María Molinos Senante.