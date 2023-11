García-Gallardo afirma que en Europa "nadie entiende" la amnistía y critica la "deriva totalitaria" en España

Ensalza el esfuerzo, dedicación y sacrificio de los deportistas, o que se ve "que en la sociedad actual no está del todo reconocido"



VALLADOLID, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, ha afirmado que en Europa "nadie se cree" lo que está pasando en España y ha criticado la "deriva totalitaria del país" debido al hecho de que el Partido Socialista "vaya a perdonar 15.000 millones de euros de deuda a partidos independentistas por necesitar sus votos para gobernar".

García-Gallardo ha subrayado, en unas declaraciones a los medios antes de clausurar la gala de entrega de los XI Premios Pódium del Deporte de Castilla y León, que organiza la Dirección General de Deportes, que esta circunstancia "no la entiende nadie ni en España ni en Europa".

"No lo entiende un abulense que tiene que pagar su peaje, no lo entiende un ciudadano de Aranda de Duero que exige la reapertura del tren directo a Madrid y no lo entiende nadie porque es incomprensible, es inaceptable y por eso nosotros vamos a hacerlo todo para evitarlo". Por este motivo, el vicepresidente de la Junta ha hecho énfasis en que se "va a hacer todo lo posible para parar el golpe".

VALOR DEL DEPORTE

En este marco, el vicepresidente de la Junta ha señalado que los deportistas se merecen que se les premie por su esfuerzo, dedicación, renuncias, sacrificio, entrenamiento, regularidad y eso es algo que se ve "que en la sociedad actual no está del todo reconocido".

El deporte se rige por unas normas, una igualdad de armas y se rige por tener árbitros imparciales, ha remarcado García-Gallardo, quien ha indicado que también se caracteriza por tener unas instituciones que garantizan que las normas se cumplen igual para todos.

Para García-Gallardo, "así debe ser en cualquier sociedad civilizada y a la que se aspira a ser y se ve que eso no es la España de hoy en día". "Hoy asistimos con mucha tristeza, con honda preocupación, a una deriva totalitaria en España, en la que vemos que la ley nos aplica por igual a todos", ha criticado.

La sociedad española, ha advertido Juan García-Gallardo, asiste "atónita" a cómo a "corruptos y a malversadores de dinero público se les van a perdonar sus deudas contables, sus deudas penales con la justicia solo porque se necesitan sus votos".