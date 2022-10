García-Gallardo alerta de los efectos del "virus progre" y ve peligrar Estado del Bienestar sin inmigración controlada

VALLADOLID, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, ha alertado hoy de que el "virus progre" afecta a industrias vitales de la Comunidad como el agroalimentario y el vinculado a la automoción, ha advertido de que el Estado del Bienestar está "en peligro" sin no hay una inmigración ordenada, al tiempo que ha constatado la amenaza de los terrenos limítrofes a Castilla y León que son "aspiradoras" en materia de fiscalidad.

Así lo ha señalado, en declaraciones recogidas por Europa Press, durante la conferencia que ha ofrecido hoy sobre 'Pragmatismo en tiempos de dificultad económica', organizada por Castilla y León Económica y que se ha celebrado en Valladolid.

Durante su intervención, el dirigente autonómico ha cargado contra el "virus progre" que afecta a industrias importantes para la Comunidad como son la agroalimentaria y la vinculada a la automoción. Así, ha criticado la "apuesta acelerada y forzada" por una forma de movilidad para la que, considera, aún no se está "preparado", como es el vehículo eléctrico.

"Es un vehículo que tiene que tener unas baterías que necesitan litio y no hay tanto en el mundo para hacer una transición al coche eléctrico. Pero además tenemos una infraestructura ínfima para la recarga de estos vehículos y luego más nos encontramos que algunas de las zonas del mundo que más habían apostado por dos vehículos eléctricos, como es el propio estado de California, han pedido a los propietarios de vehículos eléctricos que no los utilicen y no carguen sus vehículos porque la electricidad está muy cara", ha argumentado.

En este punto ha insistido en que desde Vox se "abraza" la innovación, pero incide en que "las mejores transiciones son las que se hacen en función de las necesidades del mercado", para zanjar que "el mercado siempre va por delante".

Y en el sector agroalimentario, ha continuado, "más de lo mismo". Ha criticado la apuesta del Gobierno y de la Unión Europea por lo que el ha señalado es la "mal llamada" agricultura ecológica, que, a su juicio, va a acabar "arruinando al que vive campo". "Nosotros queremos reforzar el sector primario, abaratando costes fijos, no solo energéticos, para que sean rentables sus explotaciones y con un apuesta por la agricultura de precisión", ha añadido.

Además, ha apostado por articular sus políticas en torno al crecimiento económico sostenido para lograr la "prosperidad de los españoles a largo plazo". "Somos el único partido que defendemos esto abiertamente. Frente a nuestra propuesta tenemos todos los demás, que suscriben Agenda 2030 que esconde el empobrecimiento de Europa, la decadencia de occidente y la destrucción de instituciones", ha advertido.

Un crecimiento económico que debe llegar, ha explicado, apoyado por las "fortalezas" de la Comunidad, que son "muchas", y la corrección de sus "debilidades". "Somos un espacio enorme con una población envejecida, la natalidad en un descenso estrepitoso que hace que se vacíen los pueblos", ha reconocido para insistir que, por contra, su patrimonio histórico es "brutal", al igual que su lengua, recursos naturales y diversidad paisajística.

En este punto ha lamentado el efecto "aspirador" que en materia fiscal ejerce territorios limítrofes como la Comunidad Madrid, Navarra, País Vasco, "con estos impuestos al patrimonio y a las grandes fortunas", ha incidido.

Por otra parte, ha recomendado aprender de crisis como la del Covid, que, a se juicio enseñó la necesidad de apostar por una economía "más diversificada, no tan dependiente del turismo, y garantizar cadena de suministro para no depender de países que no son aliados", de la crisis de 2008, para tener un sistema financiero "más fuerte" y de la guerra de Ucrania.

Aquí, además de defender la soberanía energética, considera que otra lección es lo importante que es tener "bien defendidas" las fronteras. "Necesitamos un ejército preparado para cualquier situación. Hace unos meses nadie pensaba que Rusia fuera capaz de agredir a un país como Ucrania de la manera tan brutal como lo ha hecho. Pues lo mismo pensarán en el sur de España respecto de países al otro del Mediterráneo. Nadie a día de hoy ve como una posibilidad real una agresión de países del norte de África, pero sin lugar a dudas debemos estar preparados para defendernos", ha apostillado.

Una reflexión que le ha llevado a advertir de que el Estado del Bienestar está "en peligro". "Tenemos un Estado del bienestar que nos provee de seguridad, de Justicia, de Sanidad y de Educación, y eso no es posible mantener con una inmigración descontrolada y sin ningún tipo de regulación. Si queremos tener Estado del Bienestar no podemos tener una política de fronteras abiertas que ejercen un efecto llamada para traer aquí una inmigración que luego no somos capaces de absorber", ha concluido.