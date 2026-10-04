García Montero reivindica acercar la cultura al mundo rural en la clausura de la Feria del Libro de Paredes (Palencia)

El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, ha clausurado la Feria del Libro 'La Chiguita'. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA.

PALENCIA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, ha clausurado la Feria del Libro 'La Chiguita' en Paredes de Nava (Palencia), donde ha destacado la importancia de acercar la cultura al mundo rural, y ha reivindicado el legado de Jorge Manrique en la cultura.

El escritor ha estado acompañado por el subdelegado del Gobierno en Palencia, Eduardo Santiago, durante el acto que se ha celebrado en el Centro de Artes Escénicas Jorge Manrique de la localidad palentina.

La iniciativa ha sido organizada por el Ayuntamiento de la localidad para poner en valor la poesía, la lectura y el talento cultural en el medio rural.

Asimismo, la cita ha contado con la participación del Gobierno de España a través de la cofinanciación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).