García Pellitero critica al PSOE por "desinformar" e insiste que las ayudas de Gamazo se convocarán en febrero

VALLADOLID 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Valladolid, Alejandro García Pellitero, ha criticado este jueves al Grupo Municipal Socialista por "desinformar" en un comunicado de prensa sobre las obras de la calle Gamazo y las ayudas prometidas a los negocios afectados y ha insistido en que se convocarán en febrero pues uno de los documentos que deberán presentarse será el IVA del cuarto trimestre de 2025, cuyo plazo de presentación concluye a finales de enero.

En unas declaraciones remitidas a los medios de comunicación, el edil del PP ha recordado además que el proyecto de renovación de las conducciones hídricas de la calle Gamazo era "imprescindible" que estaba "metida en un cajón" por parte del anterior equipo de Gobierno de PSOE y Valladolid Toma la Palabra.

Las críticas de los socialistas se enfocan en la "mala gestión" de estas obras debido a los retrasos en los plazos de ejecución y al desconocimiento sobre las ayudas a negocios afectados que el alcalde, Jesús Julio Carnero, anunció a primeros de noviembre cuando las obras estaban en su fase final y de las que aseguran que todavía no se han convocado ni se ha informado sobre los procedimientos.

Sobre las ayudas, García Pellitero ha reprochado a los concejales socialistas que "no escuchen" sus explicaciones cuando le han preguntado sobre ellas, porque ha asegurado que se convocarán "pronto", en el mes de febrero.

"Parte de la documentación que habrá que presentar para solicitar estas ayudas es el cuarto trimestre del IVA del año anterior, del 2025, del que todavía no ha terminado el plazo de presentación, que todavía queda hasta mañana. Por eso hemos anunciado siempre que será en febrero cuando se podrán solicitar", ha precisado.

García Pellitero se ha comprometido a que las ayudas se van a "tramitar y pagar en el menor tiempo posible".

Además, el concejal 'popular' ha ironizado con que "menos mal que no ejecutó la obra el Partido Socialista, porque los negocios afectados no hubieran recibido ninguna ayuda".

Así, ha mencionado la "nefasta gestión" del anterior equipo de Gobierno en la obra de los nuevos pasos subterráneos de Panaderos y Labradores, donde los negocios de la zona no tuvieron "subvenciones ni ayudas" y donde "han cerrado varios negocios después de esa finalización y de ese plazo tan largo de obras".

García Pellitero ha recordado que "anunciaron a bombo y platillo que se reducía el plazo de 29 meses a 20" y, ha afirmado, "se tardaron 40 meses, el doble".

Cabe apuntar que el plazo de ejecución anunciado para los dos proyectos en abril de 2021 fue de 20 meses y que el paso de Panaderos se concluyó, en su parte de tráfico rodado, en abril de 2023, unos 19 meses después del inicio de las obras, si bien la urbanización exterior no concluiría hasta julio de 2023.

El túnel de Labradores se abrió al tráfico, tras la remodelación, en diciembre de 2024 --casi 40 meses después del inicio de las obras en Panaderos--.