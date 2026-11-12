García (PP) pregunta si habrá que "tachar" a Redondo de la papeleta del PSOE tras la investigación por las pulseras

Archivo - La portavoz del PP en las Cortes de Castilla y León, Leticia García, - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla y León, Leticia García, se ha preguntado este jueves en el Pleno de las Cortes si habrá que "tachar" ahora el nombre de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, de la papeleta con la candidatura del PSOE al Congreso por Valladolid ante la investigación anunciada por la Fiscalía Europea por un un presunto fraude con fondos de la UE para las pulseras antimaltrato en España.

En su intervención en un turno en contra de la enmienda a la totalidad del Grupo Parlamentario Socialista al proyecto de presupuestos de la Junta para 2027, la portavoz se ha referido a la investigación conocida este jueves en torno a la gestión de Ana Redondo y a la ya iniciada sobre el uso de fondos para seguridad ferroviaria en torno al exministro Óscar Puente, quien rechazó ser cabeza de lista al Congreso por Valladolid tras su dimisión, lo que llevaría a que Redondo fuera la primera candidata.

"Qué vergüenza tener dos ministros en Castilla y León con esta gravedad, no sé qué hará la Junta Electoral si tendrá que volver a tachar ahora al número 2 de la papeleta de Valladolid, dos ministros tachados", ha señalado García.

Tras esta reflexión, la representante 'popular' ha cuestionado el valor de los argumentos socialistas. "Qué valor pueden tener aquellos argumentos de un partido que lleva ocho años desgobernando España, que lleva una legislatura entera sin presentar techo de gasto, presupuestos que lleva desde 2022 sin hablar de presupuestos y ahora ya, con esa sospecha sobre los fondos europeos", ha zanjado ante el Pleno de las Cortes