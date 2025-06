Gellida reivindica las recomendaciones: "Lo importante es que se hable, si me insultan en redes por cómo termina, mejor"

VALLADOLID 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El novelista vallisoletano César Pérez Gellida ha destacado este jueves en la Feria del Libro de su ciudad que "hoy lo que da vida a una novela es que alguien de tu entorno te diga: 'tienes que leer esto', porque entiende que "lo importante es que se hable" y si le insultan "en redes sociales por cómo termina, mejor todavía".

El nuevo 'thriller' histórico de César Pérez Gellida, 'Nada bueno germina', que concluye en Valladolid, más que una continuación de 'Bajo tierra seca', Premio Nadal 2024, se ha convertido, "en un fenómeno de recomendación lectora", a juicio del autor.

"Está funcionando muy bien en el punto de venta, pero lo más valioso es lo que dicen los lectores", ha explicado Pérez Gellida, que ha añadido que muchas personas empiezan por esta novela a leer sus obras y luego se "lanzan" a por la anterior.

"El boca a boca --o "boca a oído", como matizó entre risas-- ha sido clave", ha enfatizado, antes de apuntar que lo que da vida a una novela es que alguien "te diga: 'tienes que leer esto'".

'Nada bueno germina' plantea una trama "trepidante" y personajes "que arrastran heridas del pasado", para conducir al lector "desde la Andalucía de posguerra hasta un desenlace eléctrico en las calles de Valladolid".

"Tenía claro desde el principio que la historia debía terminar aquí, en mi ciudad", ha asegurado Gellida.

El autor ha defendido que no escribe para satisfacer a nadie salvo a la historia misma: "Cuando me siento a escribir, no pienso en el público, ni en los premios, ni en los académicos. Pienso en contar bien lo que tengo dentro. Si luego los lectores lo abrazan, es el mayor premio".

En cuanto al ambiente que recrea, ha destacado que el Valladolid de principios del siglo XX "no solo está bien documentado, sino vivido", con especial atención a la vida cotidiana de una ciudad sacudida por las tensiones sociales, políticas y económicas del momento.

"A mí lo que me interesa es lo que no sale en los planos. La gente, las condiciones de vida, la atmósfera que lo impregnaba todo", ha detallado.

Aunque no descarta su salto al audiovisual, Pérez Gellida se ha mostrado prudente: "Hay opciones, sí, pero ahora mismo mi única prioridad es esta novela. Es como una hija: hay que darle todo antes de pensar en la siguiente".