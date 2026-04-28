El Geolodía 2026 descubrirá el 9 de mayo la geología "singular y compleja" de la Sierra de Pela en Soria

De izda a dcha, Javier González, Miguel Latorre, Antonio Sastre y Carlos Villalta presentan Geolodía 2026 en Soria - EUROPA PRESS

SORIA, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Geolodía 2026 descubrirá el próximo sábado 9 de mayo la geología "singular y compleja" de la Sierra de Pela en la provincia de Soria, entre las localidades de Pedro y Tiermes.

El subdelegado del Gobierno Miguel Latorre, el presidente de la Asociación Cultural Pedro Peña Piedra, Javier González, uno de los organizadores, Antonio Sastre y el alcalde de Montejo de Tiermes, al que pertenece Pedro, Carlos Villalta, han presentado esta actividad que se organiza en casi todas las provincias de España y que trata de divulgar la importancia de esta materia.

El punto y hora de encuentro de la actividad será el sábado a las 9.30 horas en la plaza Mayor de Pedro, una cita que estará guiada por especialistas y ya cuenta con 150 participantes que realizarán una ruta de unos tres kilómetros.

Además, de la ruta geológica que tendrá su lugar mayor interés en el manantial El Manadero de Pedro, también recorrerá los principales atractivos culturales de la localidad y por la tarde, se hará una visita al yacimiento de Tiermes.

GEOLOGÍA SINGULAR

Para Antonio Sastre, en Pedro, "la geología es muy singular y compleja" con un área de descarga de agua muy peculiar, como es el manantial, "del que captaron el agua los romanos para el yacimiento de Tiermes".

"Tiene calizas muy permeables que se recargan por la sierra de Pela y por razones tectónicas, están cortadas por una falla muy importante que llega casi al fondo de la Corteza y después descarga el agua por gravedad en las zonas de areniscas, cuarcitas y pizarras donde aparecen esas calizas casi de forma milagrosa", ha detallado el organizador.