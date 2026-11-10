El Gobierno aboga por combatir bulos sobre la dictadura y por afianzar la democracia ante el riesgo de perderla

El secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez (izquierda) en la presentación de la Cátedra de Memoria Democrática de la Universidad de León. - EUROPA PRESS

LEÓN, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, ha abogado por combatir bulos sobre la dictadura franquista a través del conocimiento de la historia reciente del país y por afianzar la democracia ante el riesgo de perderla.

Fernando Martínez ha mostrado su preocupación ante los datos de recientes estudios como el del CIS sobre la juventud española y la memoria democrática en los que se pone de manifiesto que el 25 por ciento de hombres y el 18 por ciento de mujeres aceptarían vivir en un régimen autoritario.

Según ha explicado, el grado de conocimiento de los jóvenes españoles sobre el pasado reciente del país es un marco de preocupación para el Gobierno de España, por eso cuando se elaboró la Ley de Memoria Democrática se recogió en uno de sus artículos la necesidad de que la memoria entrara en la escuela, los institutos y la universidad.

"Esto va a contribuir, sin lugar a dudas, a que la gente joven conozca mucho más ese pasado reciente y que puedan valorarlo", ha sostenido, para expresar a continuación la importancia del rigor a la hora de transmitir la información y la necesidad de combatir los bulos que en muchas ocasiones recoge la población joven.

"Preocupación, pero de ahí los antídotos. Y antídotos, fundamentalmente, es que hay una ley que ha establecido unos decretos de enseñanzas mínimas en los que se plantea que la memoria entre los institutos y en las escuelas y, evidentemente, también en las universidades", ha recalcado.

En cuanto a los bulos sobre la dictadura franquista, ha señalado que "siempre están interesados por alguien que quiere que la desinformación sea el elemento que trascienda", de forma que una mentira llega, da la vuelta al mundo y cuando empieza a combatirse todavía "se está en pañales": "los bulos, las mentiras interesan fundamentalmente a los que quieren tergiversar la historia, a los que quieren que no se conozca realmente con rigor la historia, a los que no quieren que se conozca realmente el pasado reciente, de qué pasó en la dictadura".

"DAR LUZ" MEDIANTE EL CONOCIMIENTO

Por ello, Fernando Martínez ha considerado necesario "dar luz" a los jóvenes mediante el conocimiento para que puedan hacer una comparación entre una dictadura y una democracia y sean conscientes de cuestiones como que durante el periodo dictatorial las mujeres no tenían pasaporte, cuenta corriente y no podían decidir absolutamente nada. "Los jóvenes no lo saben; eso hay que contárselo. No había ningún tipo de libertades políticas, pero tampoco libertades sindicales ni derechos de huelga", ha apostillado.

Asimismo, ha hecho hincapié en que los regímenes autoritarios se tienen que conocer, pero en el marco comparado con la democracia: "Costó muchísimo conquistar la democracia, muchísimo en Europa, pero también en España. Y la verdad es que se puede perder en cualquier momento. Así es que yo creo que lo importante es democracia y afianzar democracia", ha resuelto.

Fernando Martínez se ha pronunciado de este modo en la presentación de la Cátedra de Memoria Democrática de la Universidad de León (ULE), donde ha estado acompañado por la vicerrectora de Inclusión, Igualdad y Proyección Social, Raquel Domínguez y el decano de la Facultad de Filosofía y Letras y director de la Cátedra, Javier Rodríguez.