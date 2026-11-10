El Gobierno contempla iniciar el proceso para declarar San Marcos (León) como Lugar de Memoria Democrática

Archivo - Parador San Marcos de León. - EUROPA PRESS - Archivo

LEÓN 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, ha confirmado este martes que el Gobierno contempla iniciar el proceso para declarar el parador de San Marcos (León) como Lugar de Memoria Democrática, enclave que albergó una prisión y un campo de concentración franquista durante la Guerra Civil.

Según ha explicado, en estos momentos el Ejecutivo central incoa expedientes de lugares de memoria y, en este marco, se contempla el inicio de los trámites para San Marcos.

Al ser preguntado si habrá tiempo para iniciar el proceso dada la cercanía de las elecciones generales del 29 de noviembre, se ha mostrado convencido de que el actual Ejecutivo central continuará en el Gobierno, por lo que "será posible".

Además, Fernando Martínez ha señalado que los Lugares de Memoria Democrática son "referentes importantísimos" para que la gente conozca el pasado reciente, para que se conozcan historias de vida y para que se conozcan las historias que han albergado los monumentos.

Fernando Martínez se ha pronunciado de este modo en la presentación de la Cátedra de Memoria Democrática de la Universidad de León (ULE), donde ha estado acompañado por la vicerrectora de Inclusión, Igualdad y Proyección Social, Raquel Domínguez y el decano de la Facultad de Filosofía y Letras y director de la Cátedra, Javier Rodríguez.