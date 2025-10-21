Gobierno, CyL y Canarias destinan 28,4 millones al uso de nuevas tecnologías en gestión forestal para evitar catástrofes

De izquierda a derecha, el consejero de Medio Ambiente de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, la directora general de Inteligencia Artificial, Aleida Alcaide, y el director de la Agencia Cnaria de Investigación, Javier Franco. - EUROPA PRESS

El proyecto Retechfor persigue un monitoreo digital que permitan prevenir incendios, reforestar y mejorar la gestión forestal

El Gobierno de España, Castilla y León y Canarias colaboran en el proyecto Retechfor (Redes Territoriales de Especialización Tecnológica), que supondrá una inversión de 28,4 millones de euros destinados a la aplicación de nuevas tecnologías e inteligencia artificial a la gestión forestal con el fin principal de evitar catástrofes como los incendios forestales vividos este verano en la Comunidad castellanoleonesa.

El proyecto se ha presentado este martes en Valladolid con la presencia del consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, la directora general de Inteligencia Artificial en el Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública, Aleida Alcaide García, y el director de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información del Gobierno de Canarias, Javier Franco.

Suárez-Quiñones ha destacado la importancia de este proyecto para Castilla y León porque afecta y beneficia a la gestión forestal y, por lo tanto, a la prevención, gestión de los incendios forestales y evitar el carácter catastrófico que están teniendo en los últimos tiempos y se han vivido "de forma muy cruda" este mes de agosto.

La inversión total es de 28,45 millones, con un 25 por ciento aportado por las comunidades autónomas y el 75 por ciento restante por el Ejecutivo Central a través de los Fondos Europeos de Transformación y Resiliencia y el mismo pretende unir las últimas tecnologías aeroespaciales, aeronáuticas, de inteligencia del dato, para digitalizar la gestión forestal y hacerlos más fuertes ante los riesgos catastróficos.

"Hablamos de establecer un monitoreo digital de nuestra foresta, por lo tanto un inventario forestal continuo y que sean herramientas que nos permitan atajar, prevenir los incendios, colaborar en su extinción y también luego en la recuperación, la repoblación, la restauración de las zonas incendiadas", ha señalado el consejero, quien ha recordado que donde hay una gestión forestal "potente y cuidada" hay menos incendios y son menos intensos y catastróficos.

SUMA DE ESFUERZOS

En el caso de Castilla y León, dispone de 16 millones, el resto Canarias, que irán dirigidos a actuaciones no sólo por parte de la administración, dado que en el mismo participan las universidades de León y de Valladolid, centros de investigación e innovación o empresas.

A este respecto, Suárez-Quiñones ha concretado que se han convocado subvenciones a empresas y entidades de gestión y entidades de asesoramiento por más de 10 millones de euros que van a permitir, con todo ese ecosistema de grupos de interés, ser "más fuertes" ante las catástrofes derivadas de incendios forestales, tratar de minimizar esos efectos y mejorar "de forma intensa" la gestión forestal, en la que ha asegurado que Castilla y León "capitanea" desde hace mucho tiempo.

En la misma línea, el director de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información del Gobierno de Canarias, Javier Franco, ha destacado la cooperación entre regiones con la "misión" de estar a la vanguardia de la digitalización.

"En este caso en la captación de datos y en las aplicaciones de las tecnologías disruptivas, para la prevención de las catástrofes naturales, de las que hemos ya vivido, no solo en Castilla y León sino también en Canarias.

En el caso de Canarias, ha explicado que Retechfor es "un paso siguiente" de lo que ya se ha iniciado en el Parque Tecnológico de Fuerteventura, el GEO Innovation Stratoport de Canarias, "que marca un antes y un después en esa diversificación de la economía" con la apuesta por la economía del conocimiento y la transformación de sus ocho islas para un futuro no dependiente sólo del turismo.

Por su parte, la directora general de Inteligencia Artificial ha señalado ha apuntado que éste es uno de los proyectos "más emblemáticos" del Ministerio y ha señalado como objetivo que persigue fomentar la competitividad de los sectores más estratégicos en el territorio haciendo uso de las tecnologías más avanzadas como la IA, todo ello desde la colaboración interadministrativa.

En esta línea, Aleida Alcalde ha incidido en que la tecnología puede cambiar "completamente" el contexto global, por ello es importante que estos sectores se mantengan competitivos y avancen incorporando estas tecnologías en su uso habitual.

El programa Retech se compone de 13 proyectos con una inversión total de 345 millones, financiado en un 75 por ciento por el Ejecutivo central y el resto por las comunidades autónomas, y supone una "iniciativa fundamental" para fortalecer los sectores más competitivos pero también con el fin de desarrollar las tecnologías, ha añadido.

La directora general ha afirmado que entre esos 13 proyectos está la iniciativa que se ha presentado, que considera "muy bonita", dado que el fin es el uso de la tecnología "por el bien común, por el bien orientado a la prevención inteligente de desastres y catástrofes naturales como las vividas recientemente".

En este sentido, ha asegurado que es "fundamental" hacer uso y acompañarse de posibilidades que permitan fortalecer una mayor protección de los ciudadanos, del ecosistema y por supuesto fortalecer las cadenas de valor de los distintos sectores, que ha concretado en los proyectos puestos en marcha en ambas comunidades para incentivar el emprendimiento, en este caso en el sector forestal, para poder desarrollar industrias en este tipo de sectores como a través de las ayudas a industrias como la maderera, entre otras, para incorporar la tecnología.

Alcaide ha asegurado que España está en una situación "muy buena tecnológicamente", según el informe de la Década Digital, con un tejido empresarial que cada vez va incorporando más las tecnologías de la información, cuyo fomento se trata de impulsar con proyectos como el Kit Digital, orientado a que pequeñas y medianas empresas utilizaran la tecnología, para lo que se han movilizado más de 3.000 millones de euros para 700.000 empresas, de las que 4.100 están ubicadas en Castilla y León.